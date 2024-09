Disney+ zeigt neue «Bluey»-Minisodes

US-Fernsehen

Die ein- bis dreiminütigen Clips werden am 7. Oktober beim Streamingdienst veröffentlicht.

Disney Branded Television gab heute bekannt, dass die nächsten sieben-Minisodes-Episoden ab Montag, den 7. Oktober um 12:00 Uhr PDT auf Disney+ ausgestrahlt werden und im Laufe der Woche auf Disney Jr., Disney Channel und Disney Jr. On Demand zu sehen sein werden. Die Episoden werden auch in Deutschland ausgestrahlt.Die ein- bis dreiminütigen «Bluey Minisodes» sind eine Reihe von lustigen und süßen Momenten mit Bluey und Bingo. Die erste Serie von sieben «Bluey Minisodes»-Episoden wurde am 3. Juli veröffentlicht, das Premierendatum für die dritte und letzte Serie wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Die Geschichten lehnen sich an spielerische Interaktionen und Spiele an, die die Charaktere und die Welt von «Bluey» weiter erforschen.Die Serie wurde von dem mehrfach mit dem Emmy-Award ausgezeichneten Ludo Studio für die Australian Broadcasting Corporation und BBC Studios Kids & Family produziert und wird in den USA und weltweit (außerhalb Australiens, Neuseelands und Chinas) auf Disney Channel , Disney Jr. und Disney+ im Rahmen eines globalen Sendeabkommens zwischen BBC Studios Kids & Family und Disney Branded Television ausgestrahlt.