Neue Pixar-Kurzfilme

Kino-News

Für Disney+ hat man neue Abenteuer in «LEGO Pixar: BrickToons» zusammen gefasst.

Disney+ startet am 4. September 2024 eine neue Kurzfilmreihe mit dem Titel. Die Serie vereint einige der bekanntesten Charaktere aus den Pixar-Filmen in einer animierten LEGO-Welt. Zu den Figuren gehören Marlin und Dory aus «Findet Nemo», Jack-Jack, Dash und Violet aus «Die Unglaublichen», Lightning McQueen und Mater aus «Cars», Merida und ihre Brüder aus «Merida – Legende der Highlands» sowie Miguel und Hector aus «Coco» In insgesamt fünf Episoden erleben die Figuren in LEGO-Form neue Abenteuer, die speziell für die Serie entwickelt wurden. Die Kombination von Pixars beliebten Charakteren und der kreativen LEGO-Ästhetik soll sowohl junge als auch ältere Zuschauer ansprechen. Diese neuen Kurzfilme werden exklusiv auf Disney+ gestreamt.Mit «LEGO Pixar: BrickToons» erweitert Disney+ sein Angebot an Animationsinhalten und spricht Fans der Pixar-Filme sowie LEGO-Enthusiasten gleichermaßen an. Die Serie bietet eine neue Perspektive auf bekannte Figuren und Geschichten, wobei der typische Pixar-Charme mit der LEGO-Welt kombiniert wird.