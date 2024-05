Die Kritiker

Der neue «Tatort» am Pfingsmontag führt in eine forensische Psychiatrie, wo Schwerverbrecher weggesperrt sind.

Stab Darsteller: Eva Löbau, Hans-Jochen Wagner, Ulrike Arnold, Rüdiger Klink, Bekim Latifi, Christoph Glaubacker

Musik: Sven Rossenbach, Florian van Volxern und Leo Michael Henrichs

Kamera: Andreas Schäfauer

Drehbuch: Stefanie Veith

Regie: Stefan Krohmer

Mit «Tatort – Letzter Ausflug Schauinsland» liefern Regisseur Stefan Krohmer und Drehbuchautorin Stefanie Veith einen weiteren Beitrag zur altbekannten Krimireihe, der sich zwischen spannender Erzählung und leider allzu abgedroschenen Klischees bewegt. Der Fall dreht sich um Hansi Pagel (Rüdiger Klink), der im Maßregelvollzug einsitzt wegen Gewalt an seiner Ehefrau Andrea (Angelika Richter) und den gemeinsamen Kindern. Pagel wird verdächtigt, als die Psychologin Lisa Schieblon erdrosselt im Kofferraum ihres Wagens gefunden wird. Schieblon arbeitete an einem neuen Gutachten zu Pagels Persönlichkeitsstörung, das möglicherweise seine Freilassung begünstigt hätte – ein Umstand, der vielen Beteiligten missfällt. Die Ermittler Franziska Tobler (Eva Löbau) und Friedemann Berg (Hans-Jochen Wagner) versuchen, Licht in diesen düsteren Fall zu bringen.Die Stärke des Films liegt zuvorderst in der komplexen Figurenzeichnung und der atmosphärischen Dichte. Hansi Pagel, überzeugend gespielt von Rüdiger Klink, dessen Darstellung die Zuschauer in die Abgründe seiner zerrissenen Psyche blicken lässt, ist eine faszinierende, wenn auch beunruhigende Figur. Seine Hoffnung auf Freilassung und die damit verbundenen Ängste seiner Familie und Mitinsassen bieten reichlich Stoff für dramatische Konflikte.Franziska Tobler und Friedemann Berg, gespielt von Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner, bieten solide Leistungen, wenn auch ihre Charaktere manchmal unter den gewichtigen Lasten der Klischees leiden, die man von langjährigen Krimireihen bisweilen schlicht erwartet. Tobler, die toughe, unerschütterliche Ermittlerin, und Berg, der nachdenkliche, melancholische Kollege, sind wohlbekannte Archetypen, die hier ohne große Überraschungen präsentiert werden. Die narrative Struktur des Films bleibt dabei weitgehend konventionell und bietet den üblichen Mix aus Verdächtigen, falschen Fährten und plötzlichen Wendungen. Während die ersten beiden Akte mit angemessener Spannung aufgebaut werden, verliert der Film gegen Ende etwas an Fahrt. Die Auflösung des Falls wirkt überhastet und hinterlässt einige lose Enden, die nicht zufriedenstellend verknüpft werden.Eine der größten Schwächen des Films ist die allzu offensichtliche Zeichnung von Gut und Böse. Hansi Pagel wird durchwegs sehr eindimensional präsentiert, was es schwer macht, die nötige Ambivalenz zu empfinden, die ein vielschichtiger Krimi eigentlich benötigt. Die Opferrolle seiner Familie und die skurrile Abhängigkeit seines Zellengenossen wirken zu plakativ und lassen wenig Raum für differenzierte Charakterentwicklungen.Visuell bietet der Film indes einige gelungene Momente. Die Schauplätze, insbesondere die düsteren Ecken des Schauinslandes, tragen zur bedrückenden Atmosphäre bei und verstärken die Spannung der Handlung. Die Kameraarbeit und die Lichtsetzung sind kompetent und schaffen es, die klaustrophobische Enge der forensischen Klinik sowie die weite, trostlose Landschaft des Schwarzwalds wirkungsvoll einzufangen. Der Film versucht dabei, sich mit gesellschaftlich relevanten Themen wie psychischen Erkrankungen und häuslicher Gewalt auseinanderzusetzen, bleibt dabei aber oft an der Oberfläche. Statt tiefgründiger Auseinandersetzung gibt es zu plakative Aussagen, die den komplexen Themen nicht immer gerecht werden.