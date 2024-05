«heute show»-Special zur Fußball-EM geplant

TV-News

Am 7. Juni verabschieden sich Oliver Welke und Jan Böhmermann mit ihren Satire-Shows in die Sommerpause. Ende Juni haben Lutz van der Horst und Fabian Köster noch einen Auftritt.

Die Fußball-Europameisterschaft wirft dieser Tage ihre Schatten voraus. Der DFB nutzt zahlreiche und unterschiedlichste Medienkanäle, um im Vorfeld der Kaderbekanntgabe am Donnerstag, 16. Mai, um 13:00 Uhr die Namen der Spieler zu verraten, die das Nationaltrikot während des Heimturniers tragen werden. Der Auftakt erfolgt bekanntlich am 14. Juni in München, wenn Deutschland auf Schottland trifft. Das ZDF überträgt das Eröffnungsspiel.Für die Programmgestaltung des ZDF bedeutet dies, dass die am Freitag gesetzten Satiresendungenundam 7. Juni ihren letzten Auftritt haben und sich anschließend in die Sommerpause verabschieden. Für die «heute show» wird es aber nicht ganz der letzte Auftritt sein. Für den 28. Juni, ein spielfreier EM-Tag, hat der Mainzer Sender ein neuesangekündigt.Ganz ohne Fußball kommt man ab 22:30 Uhr nicht aus, denn die «heute-show»-Reporter Lutz van der Horst und Fabian Köster jagen dem runden Leder anlässlich der Fußball-EM in Deutschland hinterher. In der Sendung, die den offiziellen Titel „Fußball – Ein Ball für zwei“ trägt, fragen sie Fans und Verbände, wer Profiteur des Spiels ist. Das ZDF verspricht den „nackten Wahnsinn“ der Fußball-Fans.