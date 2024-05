Jenke bespielt den ProSieben-Dienstag

TV-News

Nach dem Staffelfinale von «Joko & Klaas gegen ProSieben» wagt Jenke von Wilmsdorff zunächst ein Dating-Experiment, ehe im Juni ein neuer «Jenke. Report.» folgt.

Nach Klamauk und Spiele mit «Joko & Klaas gegen ProSieben» schlägt ProSieben in den kommenden Wochen am Dienstagabend ernstere Töne an, denn Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke sollen für relevantes Fernsehen sorgen. Bereits angekündigt war für kommende Woche, 21. Mai, um 20:15 Uhr, ehe Mischke für eine neue-Ausgabe in die japanische Unterwelt der Yakuza-Mafia eintaucht.Am 28. Mai serviert ProSieben im Gegenprogramm zum Relegations-Spiel zwischen 2. und 3. Liga, das bei Schwestersender Sat.1 ausgestrahlt wird, zwar keine neuen Dokus, schickt aber dennoch Jenke auf Sendung. Er präsentiert erneutum 20:15 Uhr. Um 22:35 Uhr folgt die Wiederholung des „Experiment-Liebe“.Auch im Juni bleibt Jenke auf Sendung, wie ProSieben nun bekannt gab. Am 4. Juni recherchiert der Investigativ-Journalist zur Frage „Jeder gegen jeden in Deutschland?“ und fühlt der Stimmung im Gastgeberland der Europameisterschaft auf den Zahn. Die Zahl der registrierten Straftaten in Deutschland steigt – genau wie das Aggressionspotential. „Wie nehmen Sie die Stimmung in Deutschland wahr?", fragt Jenke von Wilmsdorff in. In seinem neuen Report spricht Jenke mit Politikern, Wissenschaftlern, aber auch mit Schülern und Lehrern über diese Probleme. Im Anschluss findet zudem ein begleitender Talk statt.