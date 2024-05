ntv plant Dou-Reihe zur Europawahl

TV-News

Im Vorfeld der Europawahl beleuchtet Reporter Moritz Harms vier Themenblöcke rund um Europa. Am Wahlabend selbst führt Isabelle Körner durch den Abend und präsentiert Hochrechnungen und Wahlergebnisse.

Anfang Juni findet in den Ländern der Europäischen Union die Wahl für das europäische Parlament statt. Die Bürger sind zwischen dem 6. und 9. Juni zur Wahl aufgerufen, hierzulande können die Menschen ihre Stimme am Sonntag, 9. Juni, bis 18:00 Uhr abgebeben. Im Vorfeld der Europawahl hat der RTL-Nachrichtensender ntv eine neue Doku-Reihe angekündigt, die sich mit zukunftsweisenden Themen rund um Europa auseinandersetzt. Die vierteilige Seriewird ab dem 3. Juni täglich um 18:30 Uhr gesendet.Reporter Moritz Harms blickt in der ersten Folge auf die Verkehrswende und am 4. Juni auf die Energiewende. Einen Tag später geht es um den Wohnungsbau sowie am 6. Juni um die Subventionspolitik in Deutschland und Europa. Harms trifft auf Experten, Betroffene sowie Aktivisten und beleuchtet die innenpolitische Situation. Dabei zeigt der Reporter auf, warum die Themen in Deutschland besonders stark emotionalisiert werden und wie europäische Nachbarländer damit umgehen.Auchsteht am 3. Juni um 19:30 Uhr ganz im Zeichen der Europawahl und stellt die Frage: Wie kann verhindert werden, dass Desinformation Einfluss auf das Wahlergebnis hat? Zudem meldet sich am Freitag, den 7. Juni um 17:30 Uhr dermit einem Spezial zur Europawahl mit Reportagen aus den Niederlanden zum Rechtsruck in Europa, aus Italien und Griechenland zur Migration und aus Bosnien Herzegowina, dem neuesten EU-Beitrittskandidat.Am Wahlsonntag informiert Isabelle Körner live aus dem Berliner Hauptstadtstudio über Prognosen, Hochrechnungen und ersten Wahlergebnissen. Zusammen mit Nikolaus Blome, Leiter des RTL/ntv Politik-Ressorts, Politik- und Kommunikationsberater Johannes Hillje sowie Daniela Schwarzer, Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung, ordnet sie die deutschen Ergebnisse ein und hat die wichtigsten Entwicklungen des Wahlabends in den anderen europäischen Ländern im Blick. Zudem melden sich Jasmin Gebele und Holger Schmidt-Denker live aus Brüssel. Dielaufen um 17:45 Uhr, 20:00 Uhr und 23:00 Uhr.