«German Crime Story» startet in Januar

TV-News

Ab Mitte Januar beschäftigt sich die Adaption von «American Crime Story» mit berüchtigten „Säurefassmörder“, der von Oliver Masucci gespielt wird.

Bereits vor fünf Jahren brachte Quotenmeter die Idee ins Spiel, eine deutsche Version des US-Prestigeformats «American Crime Story» zu produzieren ( Hier geht’s zu den damaligen Ideen ). Es dauerte aber noch ziemlich genau vier Jahre, bis Amazon Prime Video die Idee aufgriff und eine Original-Serie bei Neue Bioskop Television bestellte. Am 13. Januar ist nun endlich soweit und, die den Beinamenträgt erscheint bei Amazons Streamingdienst. Ursprünglich war der Start für den Herbst dieses Jahres geplant.Die Handlung ist wie das amerikanische Original von einem wahren Kriminalfall inspiriert und erzählt die Geschichte eines der berüchtigtsten Serienmörders Deutschlands, dem sogenannten „Säurefassmörder“. In der Serie wurden die Namen abgeändert, weswegen Hauptdarsteller Oliver Masucci nicht wie in den frühen 80er-Jahren Lutz Reinstrom, sondern Raik Doormann verkörpert. Doormann versetzt den Raum Hamburg Anfang der 80er und 90er Jahre in Angst und Schrecken, denn er entführt, quält und tötet Frauen brutal in seinem eigenen Atombunker. Erst die Opferbetreuerin und spätere Mordkommissarin Nela Langenbeck (Angelina Häntsch) stößt auf Hinweise zu seinen Taten. Doch zu dieser Zeit sind Frauen innerhalb der Polizeibehörde eher als Sekretärinnen statt als Ermittlerinnen angesehen – sie erntete für ihre Ansätze also anfangs Kopfschütteln. Trotz aller Widerstände kommt sie schließlich Doormann und seinen grausamen Taten auf die Spur.In weiteren Rollen spielen Sylvester Groth, Wolf Danny Homann, Valentina Sauca, Thomas Lawinky, Nikola Kastner, Ulrike Willenbacher, Bernhard Conrad und Christian Beermann. Als Regisseur fungierte Florian Schwarz. Produzent war Dietmar Güntsche. Producerinnen waren Nadine Grünsteidel und Ulrike Schölles. Für die Drehbücher zeichnen die Autoren Michael Proehl, Dirk Morgenstern, Max Eipp, Mark Monheim und Dinah Marte Golch verantwortlich.„«German Crime Story: Gefesselt» folgt nicht nur einem packenden Kriminalfall aus dem Herzen Deutschlands und den Geschehnissen rund um einen eiskalten Serienmörder – die Serie erzählt auch von einer beeindruckend starken Frau, die sich gegen Rollenbilder auflehnt, um das Morden zu stoppen“, so Christoph Schneider, Geschäftsführer von Prime Video Deutschland, und fügt an: „Wir können es kaum erwarten, unseren Prime-Mitgliedern diese Geschichte mit einem hochkarätigen Cast und Produktionsteam erzählen zu können.“