SkyShotime geht noch im September an den Start

Zunächst kommen die Zuschauer aus Skandinavien in den Genuss des Joint-Ventures, weitere Märkte sollen in den kommen Monaten folgen. In Deutschland ist dagegen kein Start vorgesehen.

Etwas mehr als ein Jahr ist es her, dass die beiden amerikanischen Major-Studios Paramount Global (ehemals ViacomCBS) und Comcast mit SkyShowtime einen gemeinsamen Streamingdienst angekündigt haben. Nun gibt es weitere Details, wann und wo der Dienst erscheinen soll. Eine Zulassung der europäischen Behörden erfolgte bereits im Februar. Wie das US-Branchenblatt ‚Variety‘ berichtet, wird SkyShowtime offiziell am 20. September in den nordischen Ländern Dänemark, Finnland, Norwegen und Schweden eingeführt, bevor sie später in diesem Jahr im vierten Quartal in die Niederlande expandiert. Im Euro-Land Finnland beträgt der monatliche Preis 6,99 Euro.„Wir sind begeistert, SkyShowtime in Skandinavien einzuführen, und freuen uns darauf, unseren Kunden die allerbeste Auswahl an weltweiten Serien und Filmen an einem Ort anzubieten“, erklärt Henriette Skov, Regional General Manager von SkyShowtime für Nordeuropa. Sie spielt damit auf den breiten Katalog von SkyShowtime an, der TV-Premieren von Kinofilmen von Paramount Pictures und Universal Pictures beinhaltet. Filme aus den Studios werden nach ihrer Kino- und Home-Entertainment-Veröffentlichung ebenfalls auf der Plattform landen. Zu diesen Titeln gehören unter anderem «Top Gun: Maverick», «Jurassic World Dominion», «Minions: The Rise of Gru» oder «The Northman». Außerdem beinhaltet das Angebot Kinder- und Familieninhalte von Nickelodeon und DreamWorks Animation sowie Paramount+, Showtime, Sky Studios und Peacock Weitere Märkte in Spanien, Portugal, Andorra sowie Mittel- und Osteuropa, zu denen Albanien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, die Tschechische Republik, Ungarn, Kosovo, Montenegro, Nordmazedonien, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei und Slowenien zählen, sollen in den kommenden Monaten und bis zum ersten Quartal 2023 erschlossen werden. Spezifische Starttermine und Preise in den oben genannten Märkten werden in den kommenden Monaten bekannt gegeben. SkyShowtime soll in den europäischen Märkten eingesetzt werden, die noch nicht von Paramount+ bedient werden.Monty Sarhan, CEO von SkyShowtime, sagte: „Wir freuen uns, dass unsere Kunden exklusiven Zugang zu den neuesten Serien- und Filmpremieren aus unseren legendären und weltberühmten Studios haben. Wir freuen uns darauf, weitere Details zu den Startterminen für unsere anderen Märkte bekannt zu geben und SkyShowtime noch mehr Menschen in ganz Europa zugänglich zu machen.“