Produktionstechnische Gründe: ProSieben verschiebt «Beauty & the Nerd»

Ein Starttermin war bekannt, auch die Teilnehmer wurden bereits vorgestellt, doch kurz vor dem Start der neuen Staffel hat sich ProSieben umentschieden. Eine Ausstrahlung solle zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Wir müssen die Ausstrahlung von ‚Beauty & the Nerd’ leider ins Jahr 2023 verschieben. Wir haben uns wie alle #BeautyNerd-Fans sehr auf den Start gefreut. Aber wir können aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden. Wir bitten um euer Verständnis. — ProSieben (@ProSieben) May 23, 2022

Anfang des Monats teilte ProSieben den Starttermin für die neue-Staffel mit, die eigentlich in der kommenden Woche am Donnerstag, 2. Juni, hätte beginnen sollen. „Eigentlich“ deshalb, da der Unterföhringer Sender kurzfristig einen Rückzieher macht. Via Twitter ließ der Sender verlauten: „Wir müssen die Ausstrahlung von «Beauty & the Nerd» leider ins Jahr 2023 verschieben.“ Ein Alternativ-Programm für die sechsteilige Staffel lässt ProSieben aber weiterhin vermissen, genau wie eine Angabe von genaueren Gründen.In dem Tweet heißt es lediglich, dass man „aus produktionstechnischen Gründen leider nicht wie geplant ab Juni senden“ könne, verbunden mit der Bitte um das Verständnis des Publikums. Warum es zur Verschiebung kam, geht aus dieser Angabe nicht so recht hervor. Kurios ist auch der Umstand, dass ProSieben bereits fleißig für das Format trommelte und die einzelnen Kandidaten vorstellte. Unter den insgesamt acht Nerds befand sich wie im vergangenen Jahr auch wieder eine „Nerdin“. Auf Seiten der Beautys waren bereits die Influencer Chris Broy, Walentina Doronina und Natascha Beil angekündigt.Es ist nicht die erste Unstimmigkeit im Umfeld des Reality-Formats. Nach dem Comeback vor zwei Jahren kam im Anschluss an die Staffel heraus, dass Kandidat Illya damals seit zwei Jahren liiert sei – und das, obwohl er sich zuvor gegenüber dem Teilnehmerfeld des Formats, dem TV Publikum, dem Auftragsproduzenten und dem Sender unentwegt als Single bezeichnete. Daraufhin weigerte sich ProSieben das Preisgeld an den Nerd auszuzahlen und lieber über den "Red Nose Day" an die Kinderhilfsorganisation "Die Arche" zu spenden ( Quotenmeter berichtete ). Ob es erneut zu einem ähnlichen Vorfall kam, ist reine Spekulation.