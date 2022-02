Hardy Krüger jr. fällt bei «Lets Dance»

TV-News

Der Schauspieler wird an der ersten regulären Ausgabe nicht teilnehmen können, da er sich mit dem Corona-Virus infiziert hatte. Ein anderer Corona-Erkrankter steht vor seinem Comeback.

In der vergangenen Woche war die Ausgabe vonin vielerlei Hinsicht ungewöhnlich. Zum Auftakt der 15. Staffel flog wie üblich keiner der 14. Kandidaten raus, denn es ging um „das große Kennenlernen“ und die Partnerwahl. Allerdings fehlte am vergangenen Freitag mit Joachim Llambi ein gehöriges Stück Tanz-Expertise am Jurorentisch. Der seit Showbeginn anwesende Juror fehlte aufgrund einer Corona-Erkrankung. Bei «Punkt 12» gab er aber nun eine Entwarnung, dass er sich aller Voraussicht nach freitesten könne und wieder Punkte zwischen 1 und 10 vergeben könne.Damit wird Vorjahresgewinner Rúrik Gíslason seinen Platz an der Seite von Motsi Mabuse und Jorge González wieder räumen müssen, er war kurzfristig für Llambi als Juror eingesprungen. Dennoch wird auch die «Let’s Dance»-Folge am kommenden Freitag nicht wie geplant über die Bühne gehen können, denn statt der 14 prominenten Tänzerinnen und Tänzer werden nur 13 von ihnen mit ihrem Partner das Parkett in Köln betreten. Schauspieler Hardy Krüger jr. hat sich mit dem Corona-Virus angesteckt, wie RTL am Donnerstagmorgen mitteilte. Gemeinsam mit Profitänzerin Patricija Ionel ist er somit wie Llambi zum Auftakt zum Zuschauen verpflichtet.Laut RTL-Angaben geht es dem Schauspieler aber gut. Das Aussetzen ist aber nicht gleichbedeutend mit einem Ausscheiden, wie der Kölner Sender betonte. „Das erste Tanzpaar muss am Freitag die Show verlassen. An dieser Regel ändert der Ausfall von Hardy und Patricija nichts“, so die Mitteilung.Die Auftaktsendung «Let’s Dance – Wer tanzt mit wem? Die große Kennenlernshow» war für RTL ein großer Erfolg. Insgesamt schalteten 4,39 Millionen Zuschauer ein, was Marktanteile von 16,1 Prozent bei allen und grandiosen 21,3 Prozent in der Zielgruppe zur Folge hatte. Bei den 14- bis 49-Jährigen saßen 1,39 Millionen Zuschauer vor dem Fernseher.