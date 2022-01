Die besten Autofilme: Unsere Top 3

Vermischtes

19. Januar 2022, 11:56 Uhr

Spätestens seit dem ersten Film von „The Fast and the Furious“ sind Autofilme bei Mann und Frau eines der beliebtesten Filmgenres schlechthin.

Platz 1: The Fast and the Furious

Platz 2: Need for Speed

Platz 3: Manta Manta

Atemberaubende Action-Szenen, tolle Boliden, sexy Frauen und Männer mit Sixpacks sind wohl die Hauptgründe für die Beliebtheit von Autofilmen. Unsere Top 3 wollen wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten. Tür zu, Motor an und los geht’s.Natürlich und kaum unerwartet dürfte unser Platz 1 sein. Schließlich spielte der Film im Jahr seiner Veröffentlichung 2001 rund 207,28 Millionen Dollar ein. Was uns besonders gefiel, war die Story hinter den rasanten Rennszenen. Der Bösewicht trifft pflichtbewussten Super-Cop, der ihn hochnehmen und den Ruhm einheimsen möchte. Was sich mit einer endlosen Rivalität durch den ganzen Film zieht, endet in der unerwarteten Szene, in der Brian, der Super-Cop, Dom, dem Gangster, nach einem Unfall hilft und ihn entkommen lässt. Damit war der Grundstein für eine große Freundschaft und weitere acht Teile gelegt. Diese Webseite verrät übrigens die wahre Reihenfolge der The Fast and The Furious-Filme.Bei diesem Film ist der Name eigentlich Programm. Als 2014 der Film über die Leinwand lief, waren zahlreiche Gamer restlos begeistert. Schließlich jagen bereits seit 1994 eingefleischte Zocker über die virtuellen Straßen. Doch zurück zum Film: Tobey Marshall, gespielt von Aaron Paul, ist ein eingefleischter American-Muscle-Car-Fan. Tagsüber arbeitet er als Mechaniker in seiner eigenen Autowerkstatt, nachts nimmt er mit seinem aufgemotzten Auto an illegalen Autorennen teil. Eines Tages plant er, an einem großen illegalen Straßenrennen teilzunehmen. Gleichzeitig möchte er sich an seinem ehemaligen Werkstattpartner Dino Brewster rächen, der ihm einen Mord angehängt hat. Als dieser von dem Racheplan erfährt, setzt er ein hohes Kopfgeld auf Tobey Marshall aus. Damit beginnt ein Rennen auf Leben und Tod, bei dem mehr als ein Auto einen hohen Bedarf an Ersatzteilen hat.Manta, Manta ist der deutsche Autofilm schlechthin. Mit diesem Film begann 1991 für viele deutsche Schauspieler die Karriere. Schauspieler wie Til Schweiger, Michael Kessler und Tina Ruland gehörten zur Besetzung des Films. Insgesamt 1,2 Millionen Kinobesucher und 11,48 Millionen Zuschauer bei der Erstausstrahlung auf RTL begeisterte der Film aus Deutschland. Grundthema des Films war der Manta. Bei vollem Bewusstsein und mit stark ausgeprägtem Bleifuß möchte der Hauptcharakter Bertie Schrankwand sein Auto und die Liebe seiner Freundin Uschi verspielen. Er glaubt, beim Rennen gegen den Mercedes-Benz-Yuppie Axel die Zukunft mit Uschi für sich entscheiden zu können. Bertie ist allerdings vom Pech verfolgt. Uschi scheint sich in den Ferrari-Knacker und Disco-Besitzer Helmut zu verlieben. Berties bester Freund sorgt mit seinem heimlich bestandenen Abitur für den nächsten Eklat. Zwar gibt es hier keine spektakulären Szenen wie bei The Fast and the Furious, aber der Humor in Kombination mit dem Oldtimer Opel Manta sorgt für lustige Momente. Wer mehr über den Film erfahren möchte, kann gerne im Wiki nachlesen. Der Film ist trotz seines Alters ein Filmabend wert.