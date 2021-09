«The Taste» startet besser als letztes Jahr

Quotennews

Der «The Taste»-Start war ungewöhnlicherweise im Jahr 2020 die schwächste Folge der gesamten Staffel. Gestern legte die Kochshow erneut los und die Zahlen versprechen, wenn sie sich erneut Woche für Woche steigern, ein gutes Jahr.

Im Normalfall schaffen es die Premieren einer Show stets, für das vorerst größte Aufsehen zu sorgen. Das Interesse ist bei einer neuen Staffel hoch und der Zuschauer möchte „einfach mal reinschauen, was es so Neues gibt.“ Zumeist folgt schnell die Ernüchterung, dass eben doch alles beim Alten geblieben ist und spätestens ab Woche drei sind die Zahlen rückläufig. Nicht so bei «The Taste» im letzten Jahr. Am 02. September 2020 startete die Kochshow vor 1,02 Millionen Zuschauern und schaffte es über acht Wochen bei 1,3 Millionen Zuschauern anzukommen. Ein steter Aufwind zeigte sich also. Doch zurück zum Aktuellen.Gestern startete in der Sat.1-Primetime die neue Staffelund Interessierte fand das Format bereits recht gute 1,14 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. In der Zielgruppe zeigte sich das von Angelina Kirsch moderierte Format mit 0,56 Millionen Zuschauern ebenfalls gut vertreten. In Marktanteilen gesprochen, zeigen sich insgesamt 5,2 Prozent Anteil am Markt, während die Zielgruppe ihren Markt mit guten 10,5 Prozent belegte. Kein schlechter Start, immerhin ist der Bällchensender damit insgesamt das erfolgreichste private Primetime-Format nach der «Bachelorette».Schafft es das Format, wie 2020, sich Woche für Woche mehr Zuschauer zu schnappen, ist alles gut. Wobei auch die Ergebnisse aus 2020 mit Vorsicht zu genießen sind, immerhin schaffte es die Kochshow in ihrer damals 8. Staffel insgesamt nicht einmal über den jeweiligen Senderschnitt zu kommen. Es war also Aufwind da, der blies jedoch nicht sonderlich hoch. Nun ist jedoch die 9. Staffel gestartet und bis zum Finale am 27. Oktober kann Sat.1 zeigen, was sie aus 2020 gelernt haben.