«Wer wir Millionär?» wird zu «Denn sie wissen nicht, was passiert!»

TV-News

Günther Jauch verpasste aufgrund einer Corona-Erkrankung zuletzt alle drei Folgen der Samstagabend-Show. Nun wird das Trio doch noch vereint, diesmal mit klarer Rollenverteilung.

Die RTL-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert! – Die Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show» hält sowohl für die Zuschauer als auch für das Trio so einige Überraschungen parat. Vor der Sendung weiß niemand, wer am Abend die Show moderieren wird. Dies war zumindest in diesem Jahr anders, denn im Vorhinein stand fest: Günther Jauch wird nicht moderieren. Der Moderator musste aufgrund einer Corona-Erkrankung passen und konnte an keiner der drei Shows teilnehmen. Dass Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch in diesem Jahr trotzdem in einer Show teilnehmen werden, dafür sorgte nun RTL Am kommenden Pfingstmontag strahlt der Kölner Privatsender ein Zocker-Spezial vonmit prominenten Kandidaten aus. Günther Jauch wird die Fragen stellen, das ist klar, und RTL gab nun auch die Kandidatenliste bekannt. Man erahnt es, Thomas Gottschalk und Barbara Schöneberger werden sich den Fragen stellen. Statt Thorsten Schorn, der in «Denn sie wissen nicht, was passiert!» als Kommentator fungiert, wird allerdings nicht dabei sein. Stattdessen raten Anke Engelke und Oliver Pocher für den guten Zweck.Im «Zocker-Special» können die Kandidaten bis zu zwei Millionen Euro erspielen, aber nur wenn sie die ersten neun Fragen ohne den Einsatz eines Jokers korrekt beantworten können. Pocher, Gottschalk und Schöneberger schafften es in der Vergangenheit schon einmal alle 15 Fragen richtig zu beantworten, Engelke wartet dagegen noch immer auf ihre erste „erquizte“ Million. In sechs Anläufen reichte es bislang noch nie zum Höchstgewinn.