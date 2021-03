Peinlich! Mike stößt auf André und Pia

Soap-Check

Bei «Unter Uns» konzentrieren sich die Weigels darauf, die Kinder von den Entführern zu bekommen.

Ellen behauptet vor Sara, dass sie ihre Gefühle für David überwunden und sich für Simon entschieden hat. Der Hund Kalle, den sie im Tierheim entdeckt haben, soll das Band festigen. Als sie mit Simon im Bett landet, führt die Erinnerung an ihren Sex mit David jedoch zu einer spontanen Reaktion: Sie macht Schluss mit dem völlig verdatterten Simon. Mona wirft Tatjana vor, Thomas emotional auszunutzen, was Tatjana wütend von sich weist. Es kommt zum Streit zwischen den Frauen, der dazu führt, dass Tatjana sich von Thomas zurückzieht. Als sie dann zum Zeichen der Versöhnung beim Rosenhaus-Essen auftaucht, freut sich Mona sehr. Als Mona bei Jens´ Umzugskisten Erinnerungsstücke an Lin findet, ist sie verunsichert. Doch Jens kann sie beruhigen: Jedes Teil ist eine Erinnerung an Ellen, nicht an Lin. Ben hat Walters Fischbude übernommen und wird von Geschäftsmann David auf diverse Probleme aufmerksam gemacht. Schnell zeigt sich, dass David Recht hat: Ben hat viel zu viel Fisch gekauft – zum Glück gibt es bei Mona das Rosenhaus-Essen.Maja beobachtet Erik und Ariane. Christoph hat Selina Unrecht getan. Florian entzieht sich Majas Nähe. Alfons gerät vor Werner in Erklärungsnot. Rosalie knickt unter Arianes Erpressung ein und erklärt Christoph, dass sie ihn an die Presse verraten hat. Als Ariane und Erik ihren Erfolg in der Waldhütte feiern, ahnen sie nicht, dass sie von Maja beobachtet werden. Selina und Christoph leiden unter ihrem Streit. Während Selina hofft, dass er einen Schritt auf sie zugehen wird, glaubt er ihr nicht, dass sie unschuldig ist. Bis Rosalie ihm gesteht, dass sie die Presse informiert hat. Florian und Maja verbringen einen gemeinsamen Tag im Wald. Als sie abends mit einem Teleskop die Sterne beobachten, kommt es zu einem nahen Moment. Doch dann kommt in Florian Majas vermeintlicher Verrat auf und er entzieht sich ihr. Lucy bittet Alfons, sie wegen des Videos nicht zu verraten. Alfons ringt mit sich, denn eigentlich müsste er das melden, aber ihr zuliebe will er eine Ausnahme machen. Als Werner mitbekommt, dass Alfons etwas vor ihm verheimlicht, stellt er ihn zur Rede.Hubert kann Winkler überzeugen, die Brauerei zu besichtigen. Kann er ihn als Investor gewinnen und das Festzelt damit auf stabile Beine stellen? Monika macht Vera klar, dass die Hellebarde für sie ein Hirngespinst ist. Soll die Legende nun eine Legende bleiben?Die Weigels beschäftigt aus verständlichen Gründen nur noch ein einziges Thema: Die Kinder möglichst unbeschadet zu befreien. Till hat sich fest vorgenommen, es den Entführern bei der Übergabe des Lösegeldes heimzuzahlen.Als Malu erfährt, dass Finn sich im Kampf um den Vorstandsvorsitz gegen Justus stellt, unterstellt sie ihm, dass er nicht über sie hinweg kommt. Marians Vorstrafe droht publik zu werden. Während er versucht, das zu verhindern, bekommt er überraschend Verwandtschaftsbesuch aus Berlin. Marie ist von Yannicks unkonventioneller Art mehr als angetan. Zwischen den beiden beginnt es recht heftig zu knistern.Toni flüchtet sich in die Arbeit, um ihre Gefühle für Erik zu verdrängen. Leider übertreibt sie es und wacht mit einem verrenkten Hals auf. Als Erik sie so sieht, bringt er sie zum Arzt. Dabei sind sich die beiden für einen Moment so nahe wie früher. Pauls Entschluss, mit Kate erstmal bei den beiden Opas unterzukommen, um Kate vor den ständigen Streitereien zu Hause zu schützen, machen Emily und Philip klar, dass sie so nicht weitermachen können.Eine neue Aushilfslehrerin kommt an die EFG – und Klaus Färber ist sofort Feuer und Flamme für die neue Kollegin. Denn wie sich herausstellt, steht Frau Schmitzkötter wie er selbst auf Zucht und Ordnung. Die jungen Lehrer haben dagegen so ihre Probleme mit der 50-Jährigen. Mehrmals eskaliert die Situation, bis schließlich die Direktorin eingreift. Doch dann zeigt die Ordnungsfanatikerin plötzlich eine ganz andere Seite von sich. Lukas wiederum ist der festen Überzeugung, dass zwischen Carmen und Paul etwas läuft. Von seiner Eifersucht gesteuert, verfolgt er die beiden. Doch anstatt sie bei einem Schäferstündchen zu erwischen, beobachtet er, wie Paul jetzt die Mädchen für das große Fußballspiel trainiert. Als dieser sich zwischen Jungs und Mädchen entscheiden muss, bleibt Paul bei der weiblichen Fraktion. Wer wird das Spiel für sich entscheiden können – und treibt Lukas mit seiner Eifersucht Carmen womöglich direkt in Pauls Arme? Alexa ist unterdessen verzweifelt. Sie hat heute ein Date, aber beim Kennenlernen übers Internet hat sie geschummelt und ihre Zähne weißer gezaubert, als sie in natura sind. Jetzt steckt sie in der Zwickmühle, denn sie muss es irgendwie schaffen, dass ihre Zähne bis zum Abend wirklich so strahlend weiß sind, wie sie vorgegaukelt hat. Charlotte will ihr helfen, tritt damit aber eine Katastrophe nach der nächsten los…Sophia und Jan genießen ihre Zweisamkeit, als überraschend Severina aus dem Krankenhaus zurückkehrt. Sofort erkundigt sie sich nach Toni – der dummerweise bereits vergangenen Freitag alles hingeschmissen hat und Sophia nicht weiterhelfen will. Niemand hatte auf der Rechnung, dass Severina bereits so schnell zurückkommen würde. Nun wissen Sophia, Jan und Francesco nicht weiter: Wie sollen sie ohne Toni die Lüge aufrechterhalten und sogar eine Fake-Hochzeit vorspielen? Sophia versucht noch einmal, Toni zu überreden und bietet ihm sogar an, das Ganze bereits auf nächste Woche zu verlegen. Außerdem könnte er die Flitterwochen zusammen mit Bo verbringen. Doch Toni bleibt hart – keine Chance! Enttäuscht berichtet Sophia ihrem Papa Francesco und Jan von Tonis Abfuhr. Schweren Herzens beschließen die drei, dass sie Nonna nun endgültig die Wahrheit sagen müssen.Pia genießt die unbeschwerte Zeit mit André, wird dann aber von Mike in einem peinlichen Moment mit André erwischt. Als Mike den Fauxpas abtut und sich über den Tag als große Hilfe erweist, ist Pia erleichtert – und nach einem emotionalen Gespräch mit Mike sieht sie ihn plötzlich mit völlig anderen Augen. André dagegen ist zunehmend genervt von der aufkommenden Nähe zwischen den beiden und will Nägel mit Köpfen machen. Kurzerhand überrumpelt er Pia mit der Frage nach einer festen Beziehung. Diese ist nicht nur perplex, sondern auch verärgert darüber, dass André ihre lockere Affäre jetzt unnötig verkompliziert hat…