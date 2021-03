ZDF nimmt «ZDF spezial» ins Programm

TV-News

In der 20-minütigen Sondersendung spricht Moderator unter anderem mit Thüringens Ministerpräsidenten Bobo Ramelow. Auch weitere Spezialprogrammierungen stehen bereits fest.

Erst am Dienstag zeigte das ZDF ein «ZDF spezial» zur Corona-Krise und widmete sich dem „Impf-Chaos“. Am Donnerstag wurde für 19:20 Uhr nun eine weitere Sondersendung angekündigt. Imspricht Moderator Marcus Niehaves mit Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow über dessen Forderung, auch das russische Vakzin Sputnik V in Deutschland verwenden zu dürfen. Außerdem ist Physiker Dirk Brockmann geladen, mit dem sie Niehaves über die stark ansteigenden Inzidenzen austauscht. Die 20-minütige Sendung verschiebt das Folgeprogramm «Notruf Hafenkante» entsprechend. «Der Bergdoktor» meldet sich ab 20:25 Uhr.Etwas frühzeitiger wurde für kommenden Dienstag ebenfalls eine Sondersendung eingeplant, in der sich um 20:15 Uhr Christian Sievers live aus Berlin meldet. Inzieht der «heute»-Moderator mit seinen Gesprächsgästen in der 90-minütigen Sendung eine Zwischenbilanz. Wie hat sich die Gesellschaft im zurückliegenden Jahr verändert? Die Sendung rückt die Opfer in den Fokus und fragt, was die Pandemie mit Infizierten, Überlebenden, Angehörigen der Verstorbenen macht. Politiker und Experten werden mit deren Aussagen konfrontiert. Wer genaue die Gäste sein werden, ist bislang noch nicht bekannt.Während das ZDF recht kurzfristig die heutige Sendung in den Plan eingespeist hat, plant Das Erste etwas frühzeitiger und kündigte schon am Donnerstag an, dass es am morgigen Freitag, 19. März, eingeben wird. Allerdings stehen zu diesem Zeitpunkt (Stand: Donnerstag, 17 Uhr) keine genauen Informationen zum Ablauf der Sendung fest. Bekannt ist nur, dass Susanne Stichler die Moderation übernimmt und der NDR für die Sendeabwicklung zuständig ist. Das restliche Programm im Ersten verschiebt sich um etwa eine Viertelstunde.Unterdessen hat auch der Kölner Privatsender RTL für den kommenden Montag, 22. März, ein <