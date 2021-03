«Schitts Creek» kommt auch zu Sky Comedy

TV-News

Zum 1. April startet Sky den neuen Sender Sky Comedy und hat nur wenige Tage später die Emmy-prämierte Serie von Eugene und Dan Levy im Gepäck.

Ab dem 7. April, also nur wenige Tage nach Senderstart, der am 1. April erfolgt, nimmt Sky Comedy die preisgekrönte Comedy-Serieins Programm auf. Mit Eugene Levy, Catherine O'Hara, Dan Levy, Annie Murphy, Chris Elliott und Emily Hampshire ist ein sagenhafter Cast zu sehen, der vor allem 2020 für Aufsehen bei der Emmy-Verleihung sorgte, denn im vergangenen Jahr wurden alle sieben Trophäen der Comedy-Kategorie an die schon jetzt als Kult geltende Sendung verliehen.Auch in diesem Jahr sahnte die Serie zwei Golden Globes ab, in der Kategorie ‚Beste Comedy-Serie‘ und ‚Beste Hauptdarstellerin in einer Comedyserie‘ für O’Hara. Nun kommt die erste Staffel zum Pay-TV-Sender, in der Hoffnung dadurch den ein oder anderen Zuschauer mehr für das Programm zu begeistern. Dieses wird aber auch ohne «Shitt’s Creek» vollbepackt sein, denn zum Senderstart gibt es am 1. April um 20:15 Uhr «Eine kurze Geschichte des Humors – mit Dieter Nuhr», die vierte Staffel des «Quatsch Comedy Clubs» direkt im Anschluss sowie «Comedy@Sky» ab 22:25 Uhr.Im weiteren Verlauf des Aprils stoßen dann noch «Superstore» (ab 5. April), «Spitting Image» (ab 6. April), «Lass es, Larry» (ab 6. April), «The Mindy Project» (ab 7. April) und «American Pie» (ab 9. April) zum Sender dazu. Wer sich auch an den anderen fünf «Schitt’s Creek»-Staffeln erfreuen möchte, findet diese beim Streamingdienst TV Now der Mediengruppe RTL Deutschland. Dort sind alle sechs Seasons in deutscher Synchronisation sowie im englischen Original im Premium-Bereich abrufbar.