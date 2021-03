Showtime bestellt «Shaka»-Serie

US-Fernsehen

Die Serie basiert auf einem Herrscher in Afrika des frühen 19. Jahrhunderts.

Bahnt sich eine neue Mega-Serie an? Der Pay-TV-Sender Showtime hat mitein großes Projekt bestellt. Antoine Fuqua soll als Regisseur und ausführender Produzent an Bord sein. «Shaka: King of the Zulu Nation» stammt von den Autoren und ausführenden Produzenten Olu Odebunmi und Tolu Awosika. Produzent sind die CBS Studios und Propagate.Die Serie basiert auf wahren Begebenheiten und beschreibt Shakas unwahrscheinlichen Aufstieg zur Macht, der im frühen 19. Jahrhundert mehrere Stämme in weiten Teilen Afrikas vereinte und seine Macht in eine Legende verwandelte, die sich mit den bedeutendsten Figuren der Geschichte messen kann."Dieses Projekt bietet einen Zugang zu unserer Vergangenheit, die so entscheidend für unsere globale Geschichte ist und doch so oft an den Rand gedrängt wird", sagte Fuqua. "Durch «Shaka: King of the Zulu Nation» hoffen wir, diese Saga zum Leben zu erwecken, all die Tränen, den Schweiß und das Blut, all die Freude und den Kummer, all die Intimität und Intensität und Menschlichkeit. Kurz gesagt, wir werden die Welt mit diesem Film rocken."