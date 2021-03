Showtime bestellt Pilotfilm für «Let the Right One In»

US-Fernsehen

Das Konzept basiert auf dem gleichnamigen schwedischen Spielfilm.

Der Pay-TV-Sender Showtime hat einen Pilotfilm bestellt, der auf dem schwedischen Stoffbasiert. Die Hauptrolle soll demnach Demian Bichir übernehmen. Andrea Hinderaker ist als Showrunner und ausführender Produzent an Bord. Regie führt Seith Mann, der ebenfalls zum Kreis der Produzenten gehört.Die Serie dreht sich um Mark (Bichir), einen Vater und seine 12-jährige Tochter Eleanor, deren Leben sich 10 Jahre zuvor für immer verändert hat, als sie in einen Vampir verwandelt wurde. Eingesperrt im Alter von 12 Jahren, vielleicht für immer, lebt Eleanor ein eingeschlossenes Leben, kann nur nachts rausgehen, während ihr Vater sein Bestes tut, um sie mit der minimalen Menge an menschlichem Blut zu versorgen, die sie zum Überleben braucht.„«Let the Right One In» etabliert sich schnell als ein spannendes, hochspannendes Drama, das die Frage stellt: Wie weit würdest du gehen, um dein Kind vor den Monstern da draußen zu retten - würdest du riskieren, selbst ein Monster zu werden?", so Amy Israel, Executive Vice President of Scripted Programming bei Showtime. "Demián Bichir ist einer der dynamischsten und fesselndsten Schauspieler der Welt, und sein Charisma und seine Verletzlichkeit werden Andrew Hinderakers exquisites Drehbuch zum Leben erwecken, geführt von Seith Manns geschickter Regie. Wir könnten nicht aufgeregter über das Potenzial dieser Show sein."