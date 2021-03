«Bobs Burger»-Animateure gründen Princess Bento Studio

Wirtschaft

Bento Box Entertainment und Princess Pictures werden künftig eng zusammenarbeiten.

Die Verantwortlichen von Bento Box Entertainment, und die australische Fernseh- und Filmproduktionsfirma Princess Pictures haben Princess Bento Studio gegründet, um animierte Inhalte für die Vereinigten Staaten, Australien und weiteren Koproduktionsländern auf der ganzen Welt herzustellen. "Während der engen Zusammenarbeit mit allen bei Princess Pictures im vergangenen Jahr haben mein Team und ich sofort eine natürliche Passung zwischen unseren beiden Unternehmen gesehen", sagte Scott Greenberg, Mitbegründer und CEO von Bento Box."Mit einer wachsenden Nachfrage nach animierten Inhalten, einer gemeinsamen Leidenschaft für die Art von Programm, die wir machen wollen, und einer kurzen Hand, die unsere individuellen Stärken perfekt ergänzt, war es für uns klar, dass der Zusammenschluss mit Princess Bento, um sich im talentreichen Australien niederzulassen, unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe heben und beiden Unternehmen und, was am wichtigsten ist, den Machern und Käufern auf der ganzen Welt strategische Vorteile bringen wird.""Die Zusammenarbeit mit Bento Box war eine der kreativ lohnendsten Erfahrungen in der Geschichte von Princess Pictures. Wir waren nicht nur in der Lage, einige der besten Animationstalente des Landes zu fördern, sondern auch eine Pipeline für neue Kombinationen von Künstlern, Komikern und unterrepräsentierten Schreibtalenten zu schaffen, um einzigartige australische Geschichten zu entwickeln", fügte Laura Waters, Gründerin von Princess Pictures, hinzu.