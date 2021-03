Waldrekordwoche: «Promis, 7 Tage ohne» mit Heindle, Herren und Mangiapane

TV-News

Wer sieben Tage lang am meisten zum Wohl der Umwelt verzichtet, gewinnt den großen Sat.1-Umweltpreis und erspielt bis zu 10.000 Bäume, die im Namen des Gewinnerteams gepflanzt werden.

Der Unterföhringer Fernsehsender Sat.1 startet in dieser Woche auch offiziell in die „Sat.1 Waldrekord-Woche“. Der inoffizielle Beginn der Aktion erfolgte bereits in der vergangenen Woche, seitdem sind die Menschen zum Spenden aufgerufen. Am heutigen Montag, 15. März, erfolgt um 20:15 Uhr mitmit Luke Mockridge der Auftakt in die Woche. Darin zieht er den Stecker und fordert zum Stromsparen auf. Folglich wird seine Band mit Akustik- statt E-Gitarren ausgestattet. Beim Auftritt von Clueso müssen die Musiker für den nötigen Strom sogar auf Rad-Ergometern strampeln.Mockridge begrüßt im Studio Thorsten Legat, Janine Pink und Julian F. M. Stoeckel, die im Studiospiel „Wer wird MÜLLionär?“ um Baumspenden quizzen. Zudem begibt sich der Comedian in die nord¬rhein-west¬fä¬lische Ortschaft Zons, in der ein überdurchschnittlicher Energieverbrauch vorherrscht, und ermutigt die Einwohner zum Stromsparen auf. Im weiteren Verlauf der Woche wird das Sat.1-Programm immer wieder auf das Thema Umweltschutz zu sprechen kommen und die Spendenaktion unter waldrekord.de prominent platzieren.So auch am Donnerstag, 18. März, um 20:15 Uhr, wenn Sat.1 in einem Experiment drei Prominenten und deren Familien zum Stromsparen auffordert. Auto stehen lassen, Licht ausschalten, kalt duschen, auf bestimmte Lebensmittel verzichten und auch das Handy abgeben, das kommt auf Willi Herren und Tochter Alessia, Joey Heindle und Partnerin Ramona Elsener sowie Matthias Mangiapane und Ehemann Hubert Fella zu, wenn sie «Promis. 7 Tage ohne» antreten. Wer sieben Tage lang am meisten zum Wohl der Umwelt verzichtet, gewinnt den großen Sat.1-Umweltpreis und erspielt bis zu 10.000 Bäume, die im Namen des Gewinnerteams gepflanzt werden.Während des Experiments musste Willi Herren feststellen: „Sieben Tage können ganz schön lang sein“ Doch neben allen den positiven Effekten auf die Umwelt, durfte Herren einen weiteren schönen Nebeneffekt feststellen: „Das Experiment hat Alessia und mich noch näher zusammengebracht. Und das ist eigentlich der Hauptgewinn!“ Joey Heindle zieht am Ende das Fazit: „Der Planet Erde ist in Gefahr, und daran ist ganz klar der Mensch schuld. Er verpestet die Meere und die Luft.“ Diese und weitere Erkenntnisse zum Thema Umwelt und Ressourcensparen erhalten die Zuschauer am Donnerstag um 20:15 Uhr.