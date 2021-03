Von «Peter und der Wald» bis «Mord auf Ex»: Die Podcast-Highlights

Radio

Aus dem Hause GEO und Seven.One Audio können sich Podcast-Fans in der nächsten Zeit über einige Highlights, Neuerscheinungen und spannendes freuen.

Podcasts möchten uns im Sinne eines Hörspiels manchmal in eine andere Welt entführen, die Gedanken sollen wandern und die Fantasie mitbestimmen, was das Gehörte im Kopf des Hörers bewirkt. Ganz so theatralisch wird es jedoch beim neuen Podcast von GEO, Audio Alliance und Peter Wohlleben dann nicht, wenn auch das Thema mitunter genau so wichtig, wenn nicht noch wichtiger ist.soll der neue Titel heißen und er ist bereits bei AUDIO NOW, Spotify und wohl allen anderen gängigen Anbietern verfügbar. Thematisch geht es natürlich um den Wald, die Leidenschaft des studierten Forstwirts Peter Wohlleben, jedoch auch um Naturschutz, Klimawandel, Baumpflanzaktionen und ökologisch sowie ökonomisch nachhaltige Forstwirtschaft. Sicherlich also in einer gewissen Weise arg, wobei das Thema selbstverständlich für jeden Einzelnen wichtig ist.Mit drei neuen Titeln auf der von Seven.One Audio bespielten Plattform FYEO geht es im Ressort True Crime weiter. Spannende Unterhaltung ist hier mit fesselnden Krimi-Storys also vorprogrammiert. Den Beginn macht, welcher bereits seit dem 9. März bei FYEO verfügbar ist. In der Doku-Reihe stellt Autor und Journalist Peter Jamin die Fragen, die wohl keiner richtig beantworten kann: Was ist passiert? Erschreckend alleine die Zahl, dass in Deutschland jährlich über 100.000 Menschen spurlos verschwinden. Fans von «Mord auf Ex» werden in dieser Meldung sicherlich keine Nachricht finden, doch es sollte erwähnt werden, dass sich die beiden True Crime-Podcasterinnen Leonie Bartsch und Linn Schütze sich mit dem Titelerneut auf die Spuren eines geheimnisvollen Kriminalfalls begeben.In den fünf Folgen der True Crime-Reihe können sich Hörer und Hörerinnen ab dem 17. März auf Gespräche mit Staatsanwalt, mutmaßlichem Mörder, seiner Familie, einem Whistleblower und Zeugen des Falls freuen. Der Titel ist exklusiv bei in der FYEO-App verfügbar. Den Abschluss der Podcasts-Highlights macht. Hier begeben sich die Zuhörer und Zuhörerinnen in reale Situationen, hören Täter sowie Opfer und erleben, wie nah die Kriminalität stets sein kann. Das FYEO Original geht ab dem 25. März ebenfalls exklusiv bei FYEO an den Start.