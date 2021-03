Dieter Bohlen ist raus bei «DSDS» und «Das Supertalent»

EILMELDUNG TV-News

Die RTL-Shows werden mit komplett neuen Jurys besetzt. Damit verlässt Bohlen die erfolgreichste Talent-Show nach fast 20 Jahren.

Dass sich beietwas ändern musste, war klar – vor allem an der Besetzung der Jury. Schließlich steht die Sendung seit mehreren Jahren aufgrund dieser vor allem negativ in den Schlagzeilen. Erst war Xavier Naidoo teil der Jury und in dieser Staffel war Michael Wendler vorgesehen. Beide verließen unter größtmöglicher Medienwirksamkeit die Show, um sich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen. Das Image der Show war beschädigt, was sich auch in den Quotenergebnissen niederschlug, die auf dem absteigenden Ast sind.Nun ließ RTL die Bombe platzen und die hat es in sich: Dieter Bohlen wird zur kommenden «DSDS»-Staffel nicht mehr Jury-Mitglied sein. Das gesamte Panel soll neu besetzt werden. Wer die großen Fußstapfen des Poptitans übernehmen wird, ließ der Sender allerdings noch offen und verwies auf eine rechtzeitige Bekanntgabe der Namen. Zudem wird Bohlen auch nicht mehr Teil vonsein. Auch wird es eine komplett neue Jury geben. Darüber seien im Vorfeld der im Herbst startenden neuen Staffel informiert worden.RTL-Unterhaltungschef Kai Sturm sagt zum Wechsel: „Wir bedanken uns ausdrücklich bei der aktuellen Jury und insbesondere bei Dieter Bohlen als langjährigem Chefjuror. Mit klaren Urteilen und feinem Gespür für musikalischen Mainstream im allerbesten Sinne ist er maßgeblich am langjährigen Erfolg beider Shows beteiligt. Nach fast zwei Jahrzehnten gemeinsamer Erfolge ist jetzt der richtige Zeitpunkt für Veränderung und Weiterentwicklung.“Henning Tewes, seit 1. März neuer Geschäftsführer von RTL Television und Co-Geschäftsleiter von TVNOW, ergänzt: „«DSDS» ist eine unglaublich starke Entertainment-Marke, weltweit in fast 60 Ländern gelaufen, mit am längsten davon bei uns in Deutschland. Grund dafür sind neben der Expertise und Akribie unserer Programmmacher auch ihr ausgeprägter Wille, die Show immer wieder neu zu erfinden. Mit einer komplett neuen Jury wird «DSDS» frische Impulse setzen, um musikalische Talente und Millionen Zuschauer neu zu inspirieren und zu begeistern. Gleichzeitig möchte auch ich mich herzlich bei Dieter Bohlen und allen Juroren für ihren Einsatz bedanken.“Die 19. Staffel von «Deutschland sucht den Superstar» wurde unterdessen für den Januar 2022 angekündigt. Man darf gespannt sein mit welcher Jury.