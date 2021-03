Neue Staffel für «Central Park»

US-Fernsehen

Apple verlängerte die animierte Comedy bereits vor dem Start der zweiten Staffel.

Der Streamingdienst AppleTV+ glaubt an seine animierte Comedy. Noch vor dem Start der zweiten Runde, wird das Format für eine dritte Staffel zurückkehren. Loren Bouchard, einer der drei Schöpfer, Autoren und ausführenden Produzenten der Zeichentrick-Sitcom (Josh Gad, Nora Smith), verkündete in den sozialen Medien, dass zwei weitere Staffeln von der Musical-Serie 29 weitere Episoden und satte 115 neue Songs bedeuten.Die erste Staffel, die im Mai letzten Jahres auf dem werbefreien Apple SVOD-Dienst debütierte, enthielt 46 Originalsongs in den 10 Episoden. Die wiederkehrende Starbesetzung von «Central Park» umfasst Gad, Leslie Odom Jr., Daveed Diggs, Kathryn Hahn, Tituss Burgess und Stanley Tucci."Die Leute, die diese Show machen, blenden mich mit ihrem Talent, ihrem Ehrgeiz und ihrem schieren Willen. Und auch Apple und 20th haben ihren Willen gezeigt! Ich fühle mich geehrt, Teil von etwas mit so viel Chuzpe zu sein", fügte Bouchard hinzu.