Albert Staudt wird Sky Sport News Moderator

Köpfe

Die Redaktion von Sky Sport News darf sich mit Albert Staudt über einen neuen Moderator freuen.

Seit bereits 1. März ist der 38-Jährige für den Sky tätig und ab Donnerstag, dem 11. März dürfen Sky Sport News-Zuschauer über ihn als neuen Moderator freuen. Ab 9:00 Uhr wird er im Frühreport das Heft in die Hand nehmen und im Free-TV zu sehen sein. Seine neue Aufgabe ist laut eigener Aussage für ihn ein echter Traumjob, da Sport an sich und insbesondere der Fußball für ihn eine große Leidenschaft war. Er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team und wolle seine Sportbegeisterung mit den Zuschauern teilen.Der Weg zu Sky war für Albert Staudt sicherlich kein gewöhnlicher, zuletzt war er für den FSV Frankfurt seit Sommer 2018 als Stadionsprecher tätig. Dass er Erfahrung im Moderieren hat, konnte der Wiesbadener bereits als Freiberufler und Reporter auf diversen Veranstaltungen rund um den Sport beweisen, beispielsweise beim Tag des Fußballs, für den 1. FSV Mainz 05 und den DFB-Fanclub. Zudem trat er in der Vergangenheit im Online-Formatals Produzent und Moderator auf.Für Sky Sport News wird seine Modeaktionstätigkeit nun über den Tellerrand des Amateurfußballs hinausgehen und ihm steht die komplette Welt des Fußballs offen. Neben News aus der Sportwelt geht es bei Sky Sport News auch um Analysen der Spieltage und zahlreichen Talk-Formaten wie. Neben dem Fußball setzt Sky zuletzt vor allem auf Motorsport.