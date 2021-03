Primetime-Check

Wie schlug sich das ZDF mit einer Reportage? Punktete RTL mit einem Spielfilm?

Das Erste dominierte mitunddie Primetime. 5,05 sowie 4,80 Millionen Menschen sahen zu, die Marktanteile lagen bei 15,5 und 15,2 Prozent. Bei den jungen Menschen fuhr man 7,1 und 6,9 Prozent ein. Um 21.45 Uhr übernahmdas Zepter, die Reichweite fiel auf 3,25 Millionen sowie 11,7 Prozent bei allen und 4,7 Prozent bei den jungen Leuten. Diesicherten sich noch 2,24 Millionen, die Marktanteile beliefen sich auf 9,7 und 5,6 Prozent.undbrachten dem ZDF 2,41 und 2,32 Millionen Zuschauer, die beiden Sendungen verbuchten 7,4 respektive 7,3 Prozent Marktanteil. Beim jungen Publikum standen 5,5 sowie 6,1 Prozent auf der Uhr. Dasfuhr ab 21.45 Uhr 3,58 Millionen Zuschauer ein, die Marktanteile bewegten sich bei 12,9 respektive 9,3Prozent.ProSieben erreichte 3,23 Millionen Zuschauer mit, die Reichweite in der Zielgruppe betrug 1,87 Prozent. Der Marktanteil lag bei den Umworbenen bei 23,8 Prozent. Eine neuebrachten 1,25 Millionen Zuschauer sowie 4,0 Prozent. In der Zielgruppe sicherte man sich 7,5 Prozent, eheim Anschluss auf 7,0 Prozent Marktanteil kam.Ein weiteres-Special brachte RTL 1,48 Millionen Zuschauer, danach verbuchte0,92 Millionen. Bei den Umworbenen wurden 10,0 sowie 7,8 Prozent Marktanteil erzielt. Zwei-Reruns fuhren 6,6 und 7,7 Prozent Marktanteil ein, beim Gesamtpublikum sorgte man für 1,15 und 0,95 Millionen Zuschauer.Drei Ausgaben vonbrachten Sat.1 5,1, 4,9 und 5,1 Prozent, insgesamt wurden 1,63, 1,59 und 1,23 Millionen Zuschauer verzeichnet. Kabel Eins wiederholteund erreichte durch die planlose Reise durchs Weltall 0,76 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe wurden 3,2 Prozent Marktanteil ermittelt.