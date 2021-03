«Tödliche Gefahr  Ich habe überlebt»: C+I-Doku-Reihe spricht mit Verbrechensopfern

TV-News

Im Zentrum der Doku-Reihe stehen die Fragen danach, wie die Überlebenden in der Extremsituation reagierten.

Der Spartensender Crime + Investigation zeigt ab dem 10. Mai immer montags ab 20:15 Uhr die deutsche TV-Premiere von. Die Doku-Reihe, die im Original «I Survived a Crime» heißt, feierte erst Ende Januar dieses Jahres ihre Premiere. Im Mittelpunkt jeder der 20 Episoden, die jeweils etwa eine halbe Stunde dauern, stehen Opfer eines Verbrechens. Dabei soll vor allem beleuchtet werden, wie sich die einzelnen Personen in der Extremsituation verhalten haben.Mithilfe von Aufnahmen, die durch Überwachungs- und Handykameras während der Taten entstanden, folgt die True-Crime-Reihe den Erzählungen der Betroffenen und zeigt, wie diese in ihrem täglichen Leben mit einer gefährlichen Situation konfrontiert und gezwungen wurden, schnelle Entscheidungen zu treffen, um sich selbst oder ihre Familien zu schützen. Die Verbrechen decken eine weite Bandbreite ab: von bewaffneten Raubüberfällen über Autodiebstähle bis hin zu rassistisch motivierten Angriffen. Der dreifache Emmy-Preisträger Gio Benitez moderiert die Sendungen.Er sagt über die Reihe: „Einer der interessantesten Aspekte der Doku-Reihe ist, dass sich durch sie der menschliche Überlebensinstinkt erkennen lässt. Wir fragen Überlebende unter anderem, warum sie so reagiert haben, wie sie es taten. Viele von ihnen meinten, sie hätten selbst nicht erwartet, dass sie so handeln würden.“ Ergänzt werden die Äußerungen der Überlebenden durch Empfehlungen der Polizei, die erläutert, welches Verhalten in gefährlichen Situationen wie jene, die die Betroffenen überstanden, ratsam ist. «Tödliche Gefahr – Ich habe überlebt» ist eine Produktion von Law & Crime Productions. Dan Abrams, Rachel Stockman, Karla Hidalgo und Michel Bryant fungierten als ausführende Produzenten.