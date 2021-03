Pause für die Nerds: ProSieben zeigt «Chernobyl» im April

TV-News

Die Katastrophe im Reaktor-Block IV des Atomkraftwerks Tschernobyl jährt sich zum 35. Mal. Anlässlich des tragischen Jubiläums zeigt ProSieben die HBO-Serie «Chernobyl».

Zehnfach Emmy-prämiert, zwei Golden Globes und nun bei ProSieben . Der Unterföhringer Sender zeigt anlässlich des 35. Jahrestages der Atomkatastrophe von Tschernobyl die fünfteilige HBO-Miniseriean drei aufeinanderfolgenden Montagen im April. Los geht es am 12. April mit den ersten Episoden, sodass am 26. April, der Jahrestag der Katastrophe, die finale Folge über die Bildschirme flimmern kann.Zusätzlich zum fiktionalen Programm nimmt ProSieben im Anschluss eine Doku-Reihe ins Programm auf. «Tschernobyl - Die Wolke über Deutschland», «Tschernobyl - Die wahren Helden» und «Tschernobyl - Das Geschäft mit der Katastrophe» laufen jeweils nach der erfolgreichen Mini-Serie, die erstmals bei Sky im deutschen Fernsehen zu sehen war. Der erste Teil der Reihe behandelt den Umgang der BRD und der DDR mit dem GAU. Die beiden Staaten hatten zwei völlig unterschiedliche Ansätze. Mithilfe von Zeitzeugen unter anderem aus Politik und Forschung, hochwertigen Reenactments und Originalaufnahmen schildert die Dokumentation die Auswirkungen, Gefahren und Langzeitfolgen für die Bürger beider Staaten.«Chernobyl» gilt als eine der besten Serien aller Zeiten. Bei IMDb, der Internet Movie Database, rangiert sie auf dem fünften Platz mit einem Rating von 9,4 von zehn Punkten. Daher zeigt sich ProSieben-Chef Daniel Rosemann hocherfreut, über die Möglichkeit die Sendung auszustrahlen, denkt dabei aber auch an die Opfer von damals: „Das Schauen von «Chernobyl» schmerzt sehr. Die Serie ist so gut produziert und gespielt, dass man vergisst, dass man eine Serie schaut. Deswegen zeigt ProSieben die Serie an drei Themenabenden im April in der Prime Time. Diese Programmierung ist ein kleines Mahnmal für die Menschen, die bei der größten Nuklearkatastrophe Europas oder ihren Folgen gestorben sind. Und für die Menschen, die noch immer an den Folgen der Katastrophe leiden.“Montag, 12. April20:15 Uhr – Start der Mini-Serie «Chernobyl»22:50 Uhr – Teil eins der Doku-Reihe «Tschernobyl – Die Wolke über Deutschland»Montag, 19. April20:15 Uhr – Neue Folgen der Mini-Serie «Chernobyl»22:55 Uhr – Teil zwei der Doku-Reihe "Tschernobyl – Die wahren Helden"Montag, 26. April20:15 Uhr – Finale Folge der Mini-Serie «Chernobyl»21:50 Uhr – Teil drei der Doku-Reihe «Tschernobyl – Das Geschäft mit der Katastrophe»