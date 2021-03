«In aller Freundschaft»: Zweiter Fernsehfilm zur Winterzeit

TV-News

Die beliebte Ärtze-Serie «In aller Freunschaft» bekommt mit «Adventskind» wohl seinen zweiten Fernsehfilm verpasst. Die Dreharbeiten sind bereits abgeschlossen.

Der zweite Fernsehfilm für die Serienproduktionsoll unter dem Titel «Adventskind» laufen und inhaltlich wird es durchaus winter- bis weihnachtlich. Gedreht wurde daher im verschneiten Thüringer Wald und in Erfurt. Inhaltlich wird es in dem Film für das junge Arztpersonal erst einmal sportlich, denn Julia Berger, Ben Ahlbeck und Dr. Elias Bähr stehen als Wettkampfärzte für die Biathlon Junioren-WM in Oberhof bereit. Im Mittelpunkt der Handlung steht neben den Ärzten und Ärztinnen Sportlerin Klara Wegner, welche sich trotz der großen Sorgen ihres Vaters und gleichzeitig Trainers Dominik Wegner beste Chancen für den Wettkampf ausrechnet.Dramatisch wird die Geschichte, wenn der Zuschauer auch Mutter Silke kennenlernt, welche beim alljährlichen Treffen mit ihrer Schwester Christine auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt einen epileptischen Anfall erleiden muss. Schnell ist klar, dass hinter dem Anfall mehr stecken muss und die Mutter muss wohl operiert werden. Nun steht es auf der Kippe, ob Mutter Silke es zum großen Wettkampf ihrer Tochter nach Oberdorf schafft.Gesendet werden soll der Fernsehfilmvoraussichtlich in der kommenden Vorweihnachtszeit zum Ende dieses Jahres. Julia Berger, Ben Ahlbeck und Dr. Elias Bähr werden von Mika Pigulla, Philipp Danne und Stefan Ruppe gespielt, die Rolle der Klara Wegner übernimmt Caroline Cousin. Mutter und Vater der Familie werden von Julia Malik und Jens Atzorn verwirklicht. Produziert wurde von der Saxonia Media Filmproduktionsgesellschaft mbh mit Auftrag von ARD Degeto und MDR . Für das Drehbuch verantwortlich waren, Heike Wachsmuth, Bert Vandecasteele und Ben Zwanzig. Regie führt Franziska Jahn.