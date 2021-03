BBC startet Fernsehsender BBC First in Kanada

International

Bereits ab Mitte März geht der neue Sender auf Sendung.

Die BBC Studios und Blue Ant Media starten zusammen einen neuen Fernsehsender, der ab dem 16. März empfangen werden kann. Der Kanal BBC First wird Premium-Scripted- und Factual-Programme anbieten, darunter die BBC-Original-Serien «Top Gear», «The Office», «Death in Paradise» und «The Graham Norton Show», die zum Start verfügbar sein werden."Die Kanadier lieben britisches Fernsehen, und die erweiterte Partnerschaft von Blue Ant Media mit BBC Studios unterstreicht unser Engagement, in qualitativ hochwertige, unverwechselbare Programme zu investieren, von denen wir wissen, dass sie unserem Publikum gefallen werden", sagte Jamie Schouela, Präsident für globale Kanäle und Medien bei Blue Ant Media.Rebecca Glashow, Präsidentin von BBC Studios Americas, sagte: "Der Start von BBC First setzt unsere Beziehung zu Blue Ant Media fort, eine großartige Partnerschaft, die zu viel Erfolg für BBC Earth in Kanada geführt hat. Sie verstehen intuitiv die Marke BBC, die Bedürfnisse des Marktes und wie man sich mit dem Publikum verbindet."