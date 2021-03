Mediengruppe RTL wird alleiniger Gesellschafter von Super RTL

Wirtschaft

Die Mediengruppe übernimmt damit die 50 Prozent, die seit 26 Jahren bei Disney lagen.

Am Mittwochmorgen gab die Mediengruppe RTL Deutschland bekannt, dass sie den Kindersender Super RTL vollständig übernimmt und die 50-prozentige Beteiligung der Walt Disney Company kauft. Die Transaktion muss allerdings noch durch das Bundeskartellamt sowie durch die österreichische Bundeswettbewerbsbehörde genehmigt werden. Man erwarte den Abschluss der Transaktion im Verlauf dieses Jahres.„Als langjähriger Mitgesellschafter freuen wir uns, Super RTL nun vollständig in der Mediengruppe RTL Deutschland willkommen zu heißen. Mit der hohen TV- und Digital-Expertise von Super RTL und seiner agilen Unternehmensorganisation werden wir unsere digitale Agenda künftig gemeinsam noch effizienter und schneller gestalten. Wir freuen uns auf die noch engere Zusammenarbeit mit dem uns bestens vertrauten und hochprofessionellen Team“, erklärte Bernd Reichart, CEO der Mediengruppe RTL Deutschland.Was die vollständige Übernahme für den Kinder-Sender nun bedeutet ist nicht ganz klar. Vermutlich dürfte der Sender jedoch ein Rebranding erfahren, da man kürzlich erst die „RTL United“-Strategie bekannt gab, um den Markennamen RTL zu stärken. Zwar ist dieser auch beim Kindersender vertreten, doch wirkt der Name etwas missverständlich, zumal der Sender das Siegel "toggo" erfolgreich etablieren konnte. Die operative Verantwortung behält hingegen weiterhin der langjährige Geschäftsführer Claude Schmit. Ein Stellenabbau im Sender liegt trotz hervorragender Zahlen im Bereich des Möglichen, da die Mediengruppe RTL über vorhandene Ressourcen verfügt, die eine Beibehaltung der Super-RTL-Möglichkeiten redundant machen würden.Super RTL wurde 1995 als Joint-Venture zwischen der RTL-Group und der Walt Disney Company zu gleichen Anteilen gegründet. Neben der linearen Fernsehausstrahlung verbreitet der Sender seine Inhalte als digitaler Content Hub auch über TV Now. Darüber hinaus lizenziert und vertreibt Super RTL ein breites Portfolio an Merchandising-Produkten.