Primetime-Check

Wie viele Zuschauer verfolgten «Hartz und Herzlich» bei RTLZWEI? Punktete das ZDF mit einem alten Spielfilm?

Das Erste setzte am Dienstagabend auf den DFB-Pokal. Das Viertelfinale zwischen Gladbach und Dortmund lockte 6,52 Millionen Zuschauer an, der Marktanteil belief sich auf 21,5 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 1,76 Millionen und 20,8 Prozent gemessen. Die Mini-sorgte für 5,40 Millionen, wovon 1,58 Millionen zwischen 14 und 49 Jahre alt waren. Die Marktanteile beliefen sich auf 17,1 und 18,2 Prozent.ProSieben setzte aufund bekam dies mit 3,15 Millionen Zuschauer quittiert. Der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 22,5 Prozent, 1,83 Millionen junge Leute verfolgten das Format. Bei RTLZWEI erreichte1,28 Millionen Zuschauer sowie 7,5 Prozent der jungen Leute.Das ZDF wiederholte, das auf 4,68 Millionen kam. Im Anschluss sorgte dasfür 3,92 Millionen, die Primetime sicherte sich 14,2 und 13,3 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum fuhr man 4,9 und 7,1 Prozent Marktanteil ein. Drei alte-Folgen sorgten bei Sat.1 für 3,0, 3,5 und vier Prozent, insgesamt waren 1,17, 1,26 und 1,25 Millionen Zuschauer dabei.1,45 Millionen Menschen sahenbei RTL , in der Zielgruppe sorgte man für 6,3 Prozent. Unterdessen erreichte3,1 Prozent bei Kabel Eins, die Fernsehstation unterhielt 0,55 Millionen Zuschauer. Zwei-Wiederholungen brachten VOX 5,8 und 7,0 Prozent, insgesamt schalteten 1,03 und 0,90 Millionen Zuschauer ein.