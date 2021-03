HISTORY Channel feiert William Shatner

TV-News

Zum 90. Geburtstag des Captain James Tiberius Kirk a.k.a. William Shatner am 22. März präsentiert der HISTORY Channel einige Sonderprogrammierungen.

Sicherlich ist es falsch William Shatner alleine auf seine Rolle alsinzu reduzieren, er wurde jedoch schlicht durch diese Rolle weltberühmt und es gibt nicht wenige Star Trek-Fans, welche ihn noch heute als einzig wahren Captain Kirk bezeichnen. Zu Ehren seines 90. Ehrentages am 22. März sendet der HISTORY Channel in der Primetime fünf Folgen der ersten Staffel des Doku-Formatsam Stück. In der Doku-Reihe soll Shatner scheinbar unerklärlichen Phänomenen auf den Grund gehen, dabei geht es um berühmte Monumente in den USA mit ihren geheimnisvollen Geschichten oder auch das Phänomen UFO.Doch der HISTORY Channel widmet sich den gesamten Monat, unter dem Motto, dem Übernatürlichen. Bereits ab dem 7. März zeigt der Sender immer sonntags um 20:15 Uhr eine neue Folge der ersten Staffel von «The UnXplained». Shatner tritt hierbei als Host in der Sendung auf und ist zudem als Produzent verantwortlich. Neben dieser Serie dürfen sich Fans des Übernatürlichen aufoderfreuen.Möchte man die Mysterie-Formate auch auserhalb der Sendezeiten verfolgen, ist The UnXplained mit William Shatner auch bei HISTORY Play, dem On-Demand-Channel bei Amazon Prime Video und bei Apple TV zu sehen. Auch bei den genannten Anbietern sind die ersten Folgen des Formats auf Abruf verfugbar.