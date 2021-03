Ohne Glamour fallen die Zuschauerzahlen

US-Quoten

Die Verleihung der Golden Globes war in diesem Jahr kein Quotenfest.

In den vergangenen zwei Jahren erreichten die Gala der18,6 und 14,8 Millionen Fernsehzuschauer. In diesem Jahr wurde die Show aufgrund der Corona-Pandemie massiv umgebaut und Tina Fey und Amy Poehler standen auf beiden Seiten der US-Küste vor der Kamera. Fey stand im Rainbow Room des Rockefeller Centers in New York City und führte durch die Gala, während Poehler im Beverly Hilton Hotel in Kalifornien war.Neben einigen Gästen vor Ort und zahlreichen zugeschalteten Nominierten, gab es eine bunte Show. Doch scheinbar hat man den Nerv der Zuschauer nicht getroffen, da lediglich 5,4 Millionen Menschen das Event anschauen wollten. Zur selben Zeit erreichte ABC mit6,47 Millionen Zuschauer, selbst die Clipshowwar mit 5,65 Millionen Zuschauern erfolgreicher.Die Golden Globes punkteten zwar beim Zielpublikum (1,2 Prozent), allerdings waren die ABC-Programme mit 1,0 und 0,8 Prozent dicht auf den Fersen. Die Sendung mit der höchsten Reichweite am Sonntag war das Nachrichtenmagazin, das CBS um 19.00 Uhr ausstrahlte. 7,92 Millionen Menschen sahen zu, das Rating bei den jungen Zuschauern lag bei 0,6 Prozent.