«Ray Donovan»-Film kommt zu Showtime

US-Fernsehen

Der Pay-TV-Sender kündigte eine Fortsetzung der Serie an.

Nach dem überraschenden Ende vonmöchten die Verantwortlichen von ViacomCBS der Serie noch ein würdiges Ende geben. Hauptdarsteller Liev Schreiber wird in der Titelrolle zurückkehren, ebenso wie die Serienstars Jon Voight und Kerris Dorsey. Schreiber schreibt das Drehbuch gemeinsam mit dem Showrunner der Serie, David Hollander, der auch Regie führt.Hollander und Schreiber werden zusammen mit Mark Gordon, Bryan Zuriff und Lou Fusaro auch die Produktion übernehmen. Der Film setzt dort an, wo Staffel sieben aufgehört hat, mit Mickey (Voight) im Wind und Ray, der entschlossen ist, ihn zu finden und aufzuhalten, bevor er noch mehr Blutvergießen anrichten kann."Als «Ray Donovan» nach sieben großartigen Staffeln abgesetzt wurde, hörten wir von so vielen seiner treuen Fans, dass sie nicht bereit waren, sich von Ray und dem wunderbar dysfunktionalen Donovan-Clan zu verabschieden", sagte Gary Levine, Co-President of Entertainment bei Showtime. "Und so freuen wir uns für sie, dass Liev und David ein spannendes neues Kapitel dieser kultigen Serie schreiben."