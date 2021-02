ZDF mit Dreharbeiten zu «Neben der Spur»

TV-News

Aktuell laufen in Hamburg und Umgebung die Dreharbeiten zum achten und letzten Film der ZDF-Reihe «Neben der Spur».

Inszeniert von Josef Rusnak laufen zurzeit die Dreharbeiten zum finalen Teil der ZDF-Reihe. Als Psychiater Joe Jessen tritt Ulrich Noethen auf, die Rolle des Kommissars Ruiz übernimmt Juergen Maurer. Daniel Blum vom Hessischen Rundfunk Fernsehfilm/Serie I gibt Auskunft darüber, wie der letzte Teil der Krimireihe sich an die Romanvorlage anlehnt: „Die Krimireihe «Neben der Spur», die die erfolgreiche Psychothriller-Romanreihe von Michael Robotham zur Grundlage hat, geht analog zur Buchreihe mit der Verfilmung des letzten Romans «Die andere Frau» zu Ende.“Inhaltlich geht es um den vermeintlichen Unfall von Joes Vater Conrad. Dieser findet sich im Koma wieder, nachdem er einen Treppensturz erlitt. Der Verdacht eines Mordanschlags wird denkbar, vor allem als sich an Conrad Jessens Krankenbett dessen Ehefrau Olivia Schwarz wiederfindet. Joe hat diese Frau jedoch in seinem Leben noch nicht gesehen. Leider bestätigt sich schnell die Geschichte der Ehefrau und es wird deutlich, dass Joes Vater einige Geheimnisse gehabt haben muss. Noch vertrackter wird die Situation als Fragen laut werden, welche sich um die finanzielle Situation rund um Conrad und dessen Stiftung drehen.Neben Aglaia Szyszkowski und Dietrich Hollinderbäumer als Olivia und Conrad spielen in weiteren Rollen Barbara Focke, Nele Mueller-Stöfen und unter anderem Petra van de Voort. Die Regie übernimmt Josef Rusnak, welcher auch für das Drehbuch zuständig war. Als produzierende Firma tritt Network Movie auf, für die Redaktion des ZDF ist Daniel Blum tätig. Andauern sollen die Dreharbeiten noch bis 18. März, ein Sendetermin ist für das Finale der «Neben der Spur»-Reihe noch nicht bekannt.