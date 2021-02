Oprah-Interview mit den Royals entfacht Bieterkrieg

International

Sowohl Sky als auch ITV wollen das Primetime-Special von CBS haben.

Der amerikanische Fernsehsender CBS kann sein Primetime-Special mit Meghan Markle und Prinz Harry teuer verkaufen. Das Primetime-Special, das Oprah Winfrey präsentiert, sorgt für einen Bieterkrieg im Vereinten Königreich. Das erste Interview seit der Trennung von der Königsfamilie hat viele Interessenten.Bislang haben der Pay-TV-Sender Sky (Comcast) und der frei-empfangbare Sender ITV Interesse, allerdings sollen auch Amazon und Netflix noch Gebote abgeben. Die BBC hält sich aus dem Bieterkrieg heraus. Quellen verrieten dem Fachblatt ‚Variety‘, dass die Produktion von ViacomCBS Global Distribution Group wohl bei einem frei empfangbaren Sender laufen soll.Es könnte durchaus interessant werden, denn die jährliche Commonwealth-Sendung der Queen soll am Sonntag, den 7. März, auf BBC One ausgestrahlt werden, am selben Tag wie das CBS-Interview. Die BBC-Sendung wird auf Schloss Windsor aufgezeichnet und ist Teil der von Anita Rani moderierten Sendung «A Celebration For Commonwealth Day», in der auch der Prinz von Wales, die Herzogin von Cornwall, der Herzog und die Herzogin von Cambridge sowie die Gräfin von Wessex auftreten werden.