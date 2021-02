«Montagskino Adrenalin»: ZDF startet Filmreihe

TV-News

Ab dem 22. Februar startet das ZDF die Reihe «Montagskino Adrenalin». An den folgenden sieben Montagen präsentiert das Zweite insgesamt acht Filme, jeweils nach der Primetime.

Den Start der Reihe macht das ZDF mit dem Film, in welchem sich neben Ryan Reynolds, Samuel L. Jackson, Gary Oldman auch Salma Hayek vor die Kamera stellen. Die Actionkomödie von Regisseur Patrick Hughes startet am 22. Februar um 22:15 Uhr. Inhaltlich geht es in dem Film um einen Profikiller, welcher vor Gericht aussagen soll und daher einen Personenschützer an die Seite gestellt bekommt. Auf dem Weg zum Gericht ergibt sich eine rasante wie auch unterhaltsame Verfolgungsjagd durch Europa.In den beiden Wochen darauf geht die-Reihe mit den Filmenam 1. März undam 8. März weiter. Beide Tom Cruise-Streifen starten ebenfalls um 22:15 Uhr. Nicht weniger spannend geht es in der Folgewoche am 15. März mitweiter, der vierte Film im März wird dann am 22. März «Jason Bourne» ► sein. Hier starten auch die beiden letzteren Filme um 22:15 Uhr im Zweiten.Zum 29. März setzt das ZDF dann auch volle Frauenpower mit dem Filmund beschert den Zuschauern damit eine Free-TV-Premiere. Der Thriller greift die Bodyguard-Thematik aus dem ersten Film der Reihe erneut auf und verspricht Hochspannung. Zudem ist der Titel von Montag, dem 29. März bis Sonntag, dem 11. April in der ZDFmediathek verfügbar. Das Ende der Reihe folgt dann am 5. April mit dem-Doppelschlag. Los geht es um 22:00 Uhr mit dem Katastrophenfilm «Deepwater Horizon» ► und im Anschluss folgt die Free-TV-Premiere vonab 23:50 Uhr.