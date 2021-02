«Die Rote Kugel»: Neue VOX-Spielshow läuft mit soliden Quoten an

Quotennews

Die Show, die von Hundeprofi Martin Rütter moderiert wird, blieb nur knapp hinter dem Senderschnitt zurück.



Jahrelang lieferte VOX am Mittwochabend ein Serienprogramm. Doch ab dem gestrigen Abend startete die neue Spielshow. Das Sendersymbol steht im Mittelpunkt des neuen Formats. Wenn Kandidaten eine Frage richtig beantworten, bekommen sie die Chance die rote Kugel einzulochen und somit 1.000 Euro zu erspielen. Gelingt das nicht, kann die Kugel später als Joker benutzt werden. Die Moderation der Show übernimmt Martin Rütter, bekannt als Hundeprofi. In der ersten Ausgabe traten die beiden Schwestern Svenja und Hannah um die Siegprämie von bis zu 100.000 Euro an.Zum Auftakt der neuen Show saßen am gestrigen Abend 1,39 Millionen Zuschauer vor dem Fernsehgerät. Mit einem soliden Marktanteil von 4,4 Prozent war VOX nicht allzu weit vom Senderschnitt entfernt. Zudem waren 0,55 Millionen Jüngere aus der Zielgruppe vertreten. Auch hier wurde eine passable Quote von 6,5 Prozent eingefahren.Bei RTLZWEI liefenvor 0,79 Millionen Fernsehenden, wodurch annehmbare 2,4 Prozent Marktanteil zustande kamen. Die 0,40 Millionen Umworbenen sorgten für solide 4,7 Prozent. Mitstartete im Anschluss eine neue Dokusoap. 0,65 Millionen Zuschauer entsprachen einem akzeptablen Wert von 2,2 Prozent. Bei den 0,29 Millionen Werberelevanten fiel die Sehbeteiligung auf maue 3,5 Prozent. Neue Folgen der Soaperhöhten die Quote bei einer Reichweite von 0,68 Millionen Menschen auf starke 4,0 Prozent. In der Zielgruppe blieb der Marktanteil bei mäßigen 3,7 Prozent.