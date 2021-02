U.K.-Kino-Lobby hält Schnelltests für nicht praktikabel

Kino-News

Dennoch hoffen die Verantwortlichen, dass im April die Filmhäuser wieder geöffnet werden können.

Mehrere europäische Staaten versuchen das gesellschaftliche Leben mit Schnelltests in Gang zu bekommen. In Österreich müssen sich die Schüler vor Schulbeginn zwei Mal pro Woche selbst testen, ab März sollen diese Tests auch in Deutschland zugelassen werden. Auch der britische Premierminister setzt auf Schnelltests und hofft damit, die Unterhaltungseinrichtungen wieder anzukurbeln.Für Phil Clapp, seines Zeichen Geschäftsführer der U.K. Cinema Association sind diese Schnelltests unpraktisch. "Wenn man also über ein Publikum von vielleicht 250 Leuten spricht, glauben wir, dass es unpraktisch ist, sie zu bitten, 30 Minuten zu warten, bevor sie einen zweistündigen Film sehen, und sie auch zu bitten, etwas zu bezahlen, was in den meisten Fällen einem 50-prozentigen Aufschlag auf den Ticketpreis entspricht, ist nicht wirklich der Weg nach vorne.“"Wir glauben, dass Kinos sicher betrieben werden können, ohne dass Impfpässe oder Schnelltests erforderlich sind, wie der Minister anscheinend vorgeschlagen hat", sagte Clapp. Johnson glaubt, dass mit Schnelltests in Verbindung mit den vielen Impfungen Kinos und Nachtclubs schon bald wieder öffnen können.