«The Masked Singer» tritt gegen Mannheim an

Mit der Sozialreportage aus der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs wollte man gegen die ProSieben-Show punkten – dies gelang auch zum Teil.

Die Benz-Baracken in der baden-württembergischen 300.000 Einwohner-Stadt Mannheim sind „das“ Aushängeschild von. Pünktlich zum Start von «The Masked Singer» lässt RTLZWEI seine markanten Figuren wieder auf Sendung gehen. Das ist eine gute Idee, denn in den vergangenen Wochen verbuchten die Geschichten aus Köln-Bickendorf nur leicht überdurchschnittliche Werte. Im Schnitt waren nur 0,86 Millionen Zuschauer dabei, in der Zielgruppe fuhr man um die 5,3 Prozent Marktanteil ein.Die Mannheimer Benz-Baracken sind für gewöhnlich deutlich erfolgreicher. Zwischen Oktober und November erreichte man bis zu 1,28 Millionen Zuschauer, bei den Umworbenen fuhr man bis zu achteinhalb Prozent Marktanteil ein. Nun kam eine neue Folge, die sich um die 66-jährige Dagmar drehte, auf 1,00 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil belief sich auf 3,1 Prozent. Bei den jungen Zuschauern fuhr man leicht überdurchschnittliche 5,4 Prozent Marktanteil ein.Um 22.15 Uhr wiederholte RTLZWEI , das auf 0,65 Millionen Zuschauer und 3,5 Prozent Marktanteil kam. Nachdem die Mannheimer Geschichten 0,47 Millionen Umworbene holten, fuhr man nun 0,25 Millionen ein. Der Marktanteil lag bei 4,9 Prozent.