Gelungener Auftakt für die neue Staffel von «Kitchen Impossible»

Quotennews

Auch die Soap «Trucker Babes» erholte sich bei Kabel Eins etwas vom Quotenrückschlag in der Woche zuvor.



Tim Mälzer startete am gestrigen Abend mitin die sechste Staffel des Kochduells. Zum Start trat er gegen den niederbayerischen Koch Lucki Maurer an. Die erste Prüfung führte diesen nach Glückstadt, wo er eine Hamburger Aalsuppe und Labskaus zubereiten musste. Tim Mälzer musste hingegen ein Gericht mit Zwetschgen nachkochen. Die zuletzt gesendete Episode, ein Weihnachts-Special im Dezember kam auf 1,13 Millionen Fernsehende. Dies glich einen annehmbaren Marktanteil von 3,8 Prozent. Bei den 0,75 Millionen Umworbenen war eine gute Quote von 8,2 Prozent möglich.Die Kochshow legte nun zum Start der neuen Staffel einen deutlich besseren Start hin. 1,90 Millionen Fernsehende verfolgten das Programm und bescherten VOX eine starke Sehbeteiligung von 6,7 Prozent. Noch besser lief es in der Zielgruppe mit 1,08 Millionen Zuschauern. Hier wurde ein ausgezeichneter Marktanteil von 13,3 Prozent ermittelt. Auch das Magazinkam bei 0,94 Millionen Interessenten gut an und verbesserte die Quote auf noch stärkere 8,4 Prozent. Die 0,46 Millionen Jüngeren landeten bei 13,9 Prozent.Nach einem neuen Staffelrekord war sie Soapin der Vorwoche etwas zurückgefallen. Bei 1,02 Millionen Fernsehenden kamen nicht mehr als akzeptable 2,9 Prozent Marktanteil zustande. Die 0,51 Millionen Jüngeren lagen mit 5,0 Prozent genau im Senderschnitt. In dieser Woche erhöhte sich die Serie leicht von diesem Rückschlag aus der Vorwoche. Die Reichweite erhöhte sich auf 1,15 Millionen Menschen, was einem soliden Marktanteil von 3,3 Prozent entsprach. Bei den 0,57 Millionen Werberelevanten stand ein gutes Ergebnis von 5,7 Prozent auf dem Papier.