«Deutschland sucht den Superstar» ist im Recall angekommen

Quotennews

Die bei Fans so beliebte Zeit der Castings ist bei «DSDS» vorbei und Bohlen und Co. widmen sich nun dem Recall.

Über sämtliche Casting-Ausgaben geblickt zeigte sichim Jahr 2021 als konstanter Quoten-Lieferant. In sämtlichen Ausgaben lag der Sender zwischen 4 und 2,62 Millionen Zuschauern im Gesamten und konnte sich vor allem in der Zielgruppe stets über Zuschauerinteresse zwischen 1,65 und 1,11 Millionen freuen. In Marktanteilen gesprochen bewegte man sich im Gesamten zwischen 11,6 und 8,3 Prozent Anteil, in der Zielgruppe waren es zwischen 18,2 und 11,3 Prozent.Vereinfacht gesprochen: «DSDS» zeigte sich mit konstanten Leistungen und wenn man auch kaum Rekorde brechen konnte, dürfte man im Hause RTL mit der aktuellen Staffel zufrieden sein. Nun begannen am vergangenen Samstagabend also die Recalls und es lässt sich eine neue Kategorie vergleichen.In der ersten Recall-Ausgabe verfolgten 3,46 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren das Format und belegten so 10,9 Prozent des Marktes, in der werberelevanten Zielgruppe zeigten sich 1,33 Millionen Zuschauer mit einem resultierenden Marktanteil von 16,5 Prozent. Vergleicht man dies mit der letzten Dienstags-Ausgabe (3,32 Millionen Zuschauer; 10,7 Prozent / 1,44 Millionen Zuschauer; 17,3%) ergibt sich also eine kleine Steigerung im Gesamten doch lässt die Zielgruppe etwas nach. Im Vergleich zur letzten Samstag-Ausstrahlung (3,48 Millionen Zuschauer; 10,8 Prozent / 1,48 Millionen Zuschauer; 17,5 Prozent) verliert man in beiden Kategorien. Nun gilt es abzuwarten, ob die Recalls die Ergebnisse der Castings halten können oder ob sich sogar etwas verbessern wird.