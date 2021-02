Ein Teil der Besetzung für «CSI»-Revival bekanntgegeben

TV-News

Der Sender CBS plant eine Miniserie mit alten Darstellern. Jetzt stehen drei weitere Schauspieler für die Besetzung fest.



Die Krimiseriewar 15 Jahre lang ein riesiger Erfolg beim Sender CBS. Auch in Deutschland liefen über 300 Episoden erst bei VOX und später bei RTL sehr erfolgreich. Auf die originale Serie, die in Las Vegas spielte, folgten Ableger in New York und Miami, sowie «CSI: Cyber». 2015 wurde die Ausstrahlung mit einem Fernsehfilm beendet, in dem die ursprünglichen Hauptdarsteller William Petersen und Marg Helgenberger zurückkehrten.Nun ist ein Revival als Miniserie geplant, der Sendetermin ist jedoch weiterhin unbekannt. Derzeit führe CBS Gespräche mit den Serienschöpfern Anthony E. Zuiker und Jerry Bruckheimer. Jason Tracey wurde bereits mit dem Schreiben des Drehbuchs beauftragt. Noch sind weder Titel, Länge oder Anzahl der Episoden bekannt. Stattdessen wurde nun veröffentlicht, dass Paula Newsome, Matt Lauria und Mel Rodriguez zur Besetzung gehören werden.Paula Newsome war zuletzt in der HBO-Serie «Barry» zu sehen gewesen. Außerdem hatte sie bereits Auftritte in «City of Angels», «Suits», «Transparent», «Pretty Little Liars», «How to Get Away with Murder» und vielen weiteren Serien. Matt Lauria wirkte in «Tell Me a Story», «Kingdom», «Parenthood» und «The Chicago Code» mit. Mel Rodriguez war in Serien wie «The Last Men on Earth», «Better Call Saul», «Das Letzte, was er wollte» und «Enlisted» zu sehen.