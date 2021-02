Lilo Wanders & Hugo Egon Balder über die Anfänge des Privatfernsehens

Vermischtes

Im neuen FYEO Original «Zapping for Freedom» wird ein Blick zurück auf den Beginn des Privatfernsehens in Deutschland geworfen

Am 1. Januar 1984 bekam das Fernsehen in Deutschland mit der PKS (Programmgesellschaft für Kabel und Satellitenfunk), bald Sat.1 , seinen ersten Privatsender. RTL plus startet nur einen Tag später. Das junge Privatfernsehen überrascht sein Publikum mit einem Gefühl von Freiheit, jeder Menge Improvisation - und einer Prise Anarchie.Von «Tutti Frutti» über den skandalumwitterten «Heißen Stuhl» bis hin zur Talkshow-Schwemme. Das neue FYEO Original «Zapping for Freedom - Die Free-TV-Story» lässt die Pionierzeit des Free-TVs aufleben. Stars und Macher des ersten Jahrzehnts, darunter Hugo Egon Balder, Bastian Pastewka, Gaby Papenburg und Lilo Wanders, kommen mit ihren Erinnerungen und Anekdoten zu Wort."Ich war in den ersten zehn Jahren des Privatfernsehens mehr mit Politik beschäftigt als mit Programm", sagt Jürgen Doetz, Geschäftsführer der allerersten Stunde von Sat.1 und erster Moderator im deutschen Privatfernsehen. Acht Folgen von «Zapping for Freedom - Die Free-TV Story» sind ab dem heutigen Freitag, 12. Februar, exklusiv auf FYEO zu hören. Das Original wird von Torben Struck moderiert und von bumm film GmbH produziert.