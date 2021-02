«Game of Thrones»-Prequel: Vier neue Stars an Bord

US-Fernsehen

Die Fernsehserie «House of the Dragon» nimmt langsam Züge an.

Der Pay-TV-Sender HBO arbeitet schon seit geraumer Zeit an einem Prequel von «Game of Thrones». Mithat man bereits ein Format in der Pipeline, das vermutlich im kommenden Jahr auf Sendung geht. Die vier neuen Stars gesellen sich zu Paddy Considine, Olivia Cooke, Emma D'Arcy und Matt Smith, die bereits für das Megaprojekt unterschrieben haben.Die Verantwortlichen von HBO haben nun Kontrakte mit Steve Toussaint, Rhys Ifans, Eve Best und Sonoya Mizuno geschlossen. Toussaint wird die Rolle des Lord Corlys Velaryon, "The Sea Snake", übernehmen. Lord des Hauses Velaryon, einer valyrischen Blutlinie, die so alt wie das Haus Targaryen ist.Ifans wird Otto Hightower spielen. Als Hand des Königs dient Ser Otto loyal und treu seinem König und seinem Reich. Best wird als Prinzessin Rhaenys Velaryon zu sehen sein. Mizuno tritt als Mysaria auf. Sie kam mit nichts nach Westeros, wurde öfter verkauft, als sie sich erinnern kann.