Ohne «Bergdoktor» im Gegenprogramm: «Zürich-Krimi» mit Rekordhoch

Quotennews

Am Vormittag strahlte Das Erste wieder einmal Wintersport aus. Die Reichweiten waren zumindest beim Gesamtprogramm ordentlich.

Am vergangenen Donnerstag strahlte Das Erste eine neue Folge vonaus, die Reihe startete mit 6,53 Millionen Zuschauern hervorragenden in den neuen Lauf. Der Marktanteil der Krimi-Reihe sorgte für 18,9 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen fuhr man 0,76 Millionen Zuschauer ein, es standen 8,1 Prozent auf der Uhr. Bevor am 18. Februar die dritte neue Folge zu sehen ist, lief nun die Episode „Borchert und der Mord im Taxi“.Christian Kohlmund und Ina Paule Klink lockten 7,57 Millionen Fernsehzuschauer an, der Marktanteil lag in dieser Woche bei fantastischen 22,5 Prozent – so hoch waren die Werte noch nie. Die Episode aus der Feder von Leo P. Ard verzeichnete beim jungen Publikum einen Marktanteil von 7,9 Prozent. Roland Suso Richters Werk verzeichnete 0,72 Millionen junge Zuschauer.Um 10.45 Uhr startete im Ersten diemit zahlreichen Wintersport-Übertragungen. Super-G der Damen der Alpine Ski-Weltmeisterschaften aus Cortina d’Ampezzo sorgte für 0,94 Millionen Zuschauer und 12,7 Prozent. Die Männer sorgten gegen 13.00 Uhr für 1,27 Millionen Zuschauer und 12,7 Prozent. Bei den jungen Leuten fuhr die blaue Eins nur maue 3,6 und 3,2 Prozent Marktanteil ein. Übrigens: Romed Baumann gewann Silber.