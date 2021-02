Quotennews

Tagessieg in der Zielgruppe: Heidis Models legen zu

Fabian Riedner von 12. Februar 2021, 08:25 Uhr

«Germany’s Next Topmodel» verzeichnete in der zweiten Woche höhere Reichweiten. Das Nachfolgeprogramm verlor stark an Zuspruch.

Der Privatsender «Germany’s Next Topmodel» aus. Dieses Mal stand das erste Shooting im Berliner Loft an, dazu lud man Starfotograf Ranking ein. Beim Entscheidungswalk müssen die Nachwuchsmodels in den extravaganten Outfits der Modedesignerin Marina Hoermanseder Selbstbewusstsein auf den Laufsteg bringen.



Zwischen 20.15 und 22.55 Uhr verfolgten 2,80 Millionen Zuschauer die neue Folge, die auf einen Marktanteil von 9,1 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern verzeichnete die Topmodel-Suche 1,93 Millionen Zuschauer und einen sagenhaften Marktanteil von 22,4 Prozent. Vor einer Woche startete die Heidi-Klum-Show mit 2,33 Millionen Zuschauern, wovon 1,55 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil belief sich auf tolle 18,3 Prozent.



«red.» beschäftigte sich mit Marina Hoermanseder, die Home-Story verfolgten 0,96 Millionen Zuschauer. Mit 0,53 Millionen jungen Leuten verbuchte die Sendung 11,9 Prozent. Kurz vor Mitternacht startete «Big Stories» und dieses Mal ging es um „Die außergewöhnlichsten Models“. 0,37 Millionen Zuschauer schalteten die einstündige Sendung ein, die in der Zielgruppe auf 7,6 Prozent kam.

Der Privatsender ProSieben strahlte an Altweiberfastnacht die zweite Folge der 16. Staffel vonaus. Dieses Mal stand das erste Shooting im Berliner Loft an, dazu lud man Starfotograf Ranking ein. Beim Entscheidungswalk müssen die Nachwuchsmodels in den extravaganten Outfits der Modedesignerin Marina Hoermanseder Selbstbewusstsein auf den Laufsteg bringen.Zwischen 20.15 und 22.55 Uhr verfolgten 2,80 Millionen Zuschauer die neue Folge, die auf einen Marktanteil von 9,1 Prozent kam. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zusehern verzeichnete die Topmodel-Suche 1,93 Millionen Zuschauer und einen sagenhaften Marktanteil von 22,4 Prozent. Vor einer Woche startete die Heidi-Klum-Show mit 2,33 Millionen Zuschauern, wovon 1,55 Millionen zu den Umworbenen gehörten. Der Marktanteil belief sich auf tolle 18,3 Prozent.beschäftigte sich mit Marina Hoermanseder, die Home-Story verfolgten 0,96 Millionen Zuschauer. Mit 0,53 Millionen jungen Leuten verbuchte die Sendung 11,9 Prozent. Kurz vor Mitternacht startete ProSieben und dieses Mal ging es um „Die außergewöhnlichsten Models“. 0,37 Millionen Zuschauer schalteten die einstündige Sendung ein, die in der Zielgruppe auf 7,6 Prozent kam.

© AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.3, Marktstandard: TV. Zuschauer ab 3 Jahren und 14-49 Jahre (Vorläufige Daten), BRD gesamt/ Fernsehpanel D+EU Millionen und Marktanteile in %.

vorheriger Artikel

nächster Artikel