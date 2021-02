arte Concert startet mit größerem Angebot im Februar

TV-News

Daniel Hope mit unter anderem «Europe@Home», darüber hinaus weitere Konzerte und ein internationales Streetdance-Projekt.



arte Concert stellte seine neuen Livestream-Formate und sein erweitertes Angebot im Frühjahr 2021 vor. Dadurch soll Künstlern und Newcomern weiterhin etwas Halt für ihr Schaffen geboten werden. #WirBleibenOffen lautet das Motto der Stunde, womit arte Concert unter anderem die Formate «Europe@Home» und «Open Stage Berlin» ins Leben ruft. Im vergangenen Jahr war das digitale Musikangebot mit insgesamt 499 Livestreams im Programm und knapp 75 Millionen Videoabrufen sehr gefragt.Europa ist der Star in Daniel Hopes neuer Reihe «Europe@Home». In diesem Format begegnet der Star-Violinist und Preisträger des Europäischen Kulturpreises Gästen aus ganz Europa. "Obwohl ich in Großbritannien aufgewachsen bin und Englisch meine Muttersprache ist, war ich schon immer überzeugter Europäer.“ sagt Daniel Hope und ergänzt weiter: „Ich möchte die europäischen Ideale über die Musik zum Ausdruck bringen, gerade jetzt in einer Zeit, wo unsere Kultur immens gefährdet ist. ARTE ist die Stimme der Kultur in Europa - lasst uns diese Stimme erheben!"Darüber hinaus startet am 15. März ein interaktive Streetdance-Projekt namens #idancemystory, das tanzbegeisterte Menschen dazu aufruft, ihre eigenen Tanzvideos unter dem genannten Hashtag in den sozialen Netzwerken hochzuladen. Dabei ist alles möglich. Die persönliche Geschichte steht im Vordergrund. Aus diesem Projekt werden dann 80 Gewinner bestimmt, die Zugang zu professionellen Workshops und eine einwöchige Masterclass im Kampnagel in Hamburg haben.«Europe@Home», Wohnzimmer-Konzerte live mit Daniel Hope und Gästen, ZDF/WDR/ARTE:Ab dem 12. Februar immer freitags bis sonntags um 19.00 Uhr«Open Stage Berlin», Live-Konzerte aus den Reinbeckhallen Berlin, ZDF/ARTE:Ab dem 22. Februar immer montags bis donnerstags um 20.30 Uhr«Open Stage», Live-Konzerte aus Pariser Konzerthallen, ARTE France:Ab dem 19. Februar immer freitags und samstags um 20.30 Uhr«Aida» live aus der Opéra national de Paris, 18. Februar um 19.30 Uhr#idancemystory, interaktive Streetdance-Projekt am 15. März bei Social Media