Das Erste setzt die Erfolgsserie «Die Heiland» fort

TV-News

Nach dem großen Erfolg der zweiten Staffel werden die Dreharbeiten zu 13 neuen Folgen von der Serie noch bis Juli 2021 in Berlin fortgesetzt.

Die Serie handelt von der blinden Rechtsanwältin Romy Heiland (Christina Athenstädt), die es gewohnt ist, dass ihre Hilfe auf Widerstände stößt. Romys Assistentin Ada Holländer (Anna Fischer) besteht nur knapp die Zwischenprüfung als Rechtsanwaltsfachangestellte. Ada wird endgültig klar, dass die "Jurakunde" nichts für sie ist. Ihre Entscheidung steht fest: Sie geht! Romy ist tief getroffen. Könnte Adas Cousine Tilly Vogel (Sina Reiß), die überraschend ihre Hilfe anbietet, eine Lösung sein? Privat wird Romy von der Nachricht überrascht, dass ihr Ex Ben heiraten will. Paul, Romys Vater, hat sie für eine Jüngere verlassen! Wie bekommt sie das alles geregelt?"Vielleicht bin ich ein bisschen wie die 'Ada', die ja schon immer ihren eigenen Kopf hatte.“, sagt Anna Fischer und ergänzt: „Nach drei sehr schönen, aufregenden Jahren und einer intensiven Zusammenarbeit möchte ich nun ein Kapitel abschließen, um mich neuen Aufgaben widmen zu können. Für mich war die Reise bei der «Heiland» eine der bedeutendsten meiner Laufbahn. Es war mir eine große Ehre, hier dabei gewesen zu sein, dieser wichtige Lebensabschnitt wird für immer in meinem Herzen bleiben."Sina Reiß meint dazu: "Ich freue mich auf ein neues Team - das mich schon beim Casting mit offenen Armen empfangen hat. Und ich freue mich auf viele Abenteuer an der Seite einer so wunderbaren Kollegin wie Christina Athenstädt. Schon beim ersten Treffen hat die Chemie zwischen uns gestimmt und ich kann es kaum erwarten, sie tatkräftig zu unterstützen!"«Die Heiland - Wir sind Anwalt» ist eine Produktion der Olga Film im Auftrag der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabendprogramm" unter der Federführung des Rundfunk Berlin-Brandenburg. Moheb Zandi fungiert als Executive Producerin. Die Ausstrahlung der dritten Staffel mit 13 Folgen ist ab Herbst 2021 im Ersten geplant.