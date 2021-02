Langfristige Vertriebsvereinbarung zwischen Leonine Studios & Kino on Demand

Kino-News

Leonine Studios und Kino on Demand haben eine langfristige Vertriebsvereinbarung abgeschlossen. Daraus ergeben sich zwei Neuheiten: Einmal sind 50 Spielfilme aus der Lizenzbibliothek der Leonine Studios verfügbar und darüber hinaus wird Kino on Demand alle zukünftigen Kino-Releases der Leonine Studios nach vier Monate in ihr VOD-Angebot aufnehmen. Zu den Spielfilmen, die demnächst bei Kino on Demand verfügbar sein werden, gehören unter anderem «Enfant Terrible», «Der Rausch», «Schwesterlein», «Schlingensief – In das Schweigen hineinschreien», «Ziemlich beste Freunde», «The King’s Speech» und «Mustang»."Angesichts des Lockdowns und der Kinoschließungen oder begrenzten Platzkapazitäten bemühen wir uns kontinuierlich darum, unsere Plattform mit mehr Content zu versorgen und damit weiterhin die Kinos zu unterstützen.“, kommentiert Philipp Hoffmann, Gründer und Geschäftsführer von Kino on Demand-Betreiber Rushlake Media und fügt hinzu: „Wir sind stolz auf die Zusammenarbeit mit Leonine Studios, mit der nun die größten deutschen Independent-Verleiher auf Kino-on-Demand vereint sind""Wir freuen uns sehr über die neue Partnerschaft mit Kino on Demand. In Zeiten wie diesen ist Solidarität gefragter denn je, umso schöner ist es, dass von diesem innovativen Modell Zuschauer, Kinos und Verleiher gleichermaßen profitieren.", ergänzt Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer der Leonine Studios.